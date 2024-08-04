ORIENTE MEDIO
Protestas en Israel exigen intercambio de rehenes y elecciones anticipadas
Cientos de miles de manifestantes en Israel exigen un acuerdo con las facciones palestinas para el intercambio de rehenes y piden la dimisión del Gobierno y la convocación de elecciones anticipadas.
Manifestantes israelíes piden negociaciones inmediatas y elecciones anticipadas en medio del conflicto. / Foto: AFP
4 de agosto de 2024

Miles de manifestantes se han manifestado en Israel para exigir un acuerdo de intercambio de rehenes con las facciones palestinas en Gaza.

Cientos de personas se manifestaron frente a la casa del ministro del Interior, Aryeh Deri, en Jerusalén occidental, donde los manifestantes sostenían carteles que decían: “Hagan un trato o dimitan”, según informó el periódico Yedioth Ahronoth el sábado.

En Kfar Saba, en el norte de Israel, miles de personas exigieron también un acuerdo y pidieron elecciones anticipadas.

Otras cientos de personas más protestaron en Rehovot, cerca de Tel Aviv.

Tel Aviv estima que hay 115 rehenes israelíes en Gaza, mientras que Hamás ha afirmado que más de 70 murieron en ataques aéreos de Israel, que mantiene bajo custodia a al menos 9.500 palestinos.

Con la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos, Israel y Hamás llevan meses enfrascados en negociaciones indirectas sobre un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros.

La guerra de Israel en Gaza

Israel, burlando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, ha enfrentado la condena internacional en medio de su continua y brutal ofensiva contra Gaza desde un ataque del 7 de octubre por parte del grupo de resistencia palestino, Hamas.

Desde entonces, más de 39.500 palestinos han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y más de 91.000 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias locales.

Casi 10 meses después del inicio de la guerra israelí, vastas extensiones de Gaza se encuentran en ruinas en medio de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas.

Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, que le ordenó detener inmediatamente sus ataques militares en la ciudad sureña de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la guerra antes de ser invadida el 6 de mayo.

FUENTE:TRT World
Por Baba Umar