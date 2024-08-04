Miles de manifestantes se han manifestado en Israel para exigir un acuerdo de intercambio de rehenes con las facciones palestinas en Gaza.

Cientos de personas se manifestaron frente a la casa del ministro del Interior, Aryeh Deri, en Jerusalén occidental, donde los manifestantes sostenían carteles que decían: “Hagan un trato o dimitan”, según informó el periódico Yedioth Ahronoth el sábado.

En Kfar Saba, en el norte de Israel, miles de personas exigieron también un acuerdo y pidieron elecciones anticipadas.

Otras cientos de personas más protestaron en Rehovot, cerca de Tel Aviv.

Tel Aviv estima que hay 115 rehenes israelíes en Gaza, mientras que Hamás ha afirmado que más de 70 murieron en ataques aéreos de Israel, que mantiene bajo custodia a al menos 9.500 palestinos.

Con la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos, Israel y Hamás llevan meses enfrascados en negociaciones indirectas sobre un acuerdo de alto el fuego e intercambio de prisioneros.