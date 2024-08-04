Más de 100 juristas y expertos de todo el mundo se reunen en Estambul para discutir sobre nuevos enfoques del derecho internacional ante el crimen de genocidio cometido por Israel en Gaza.

En la conferencia, en la que TRT es uno de los patrocinadores, se evaluarán propuestas para el desarrollo del derecho internacional y una mejor protección de los derechos humanos.

El rector de la universidad, el dr. Mehmet Naci İnci, explicó que en la conferencia "se debatirá sobre cómo se configurarán los fundamentos del derecho internacional en el futuro, especialmente en casos de genocidio como los que hemos visto, aunque esperemos que no ocurran más”.

Además, “se analizarán los enfoques y las medidas que tomará el derecho internacional para proteger a la humanidad, desarrollando técnicas y sistemas de pensamiento” añadió.

Y también se presentarán trabajos y expondrán opiniones sobre cómo debería estructurarse el derecho internacional “para enfrentar estos desafíos” explicó el rector en la conferencia de inauguración.