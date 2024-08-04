Más de 100 juristas y expertos de todo el mundo se reunen en Estambul para discutir sobre nuevos enfoques del derecho internacional ante el crimen de genocidio cometido por Israel en Gaza.
En la conferencia, en la que TRT es uno de los patrocinadores, se evaluarán propuestas para el desarrollo del derecho internacional y una mejor protección de los derechos humanos.
El rector de la universidad, el dr. Mehmet Naci İnci, explicó que en la conferencia "se debatirá sobre cómo se configurarán los fundamentos del derecho internacional en el futuro, especialmente en casos de genocidio como los que hemos visto, aunque esperemos que no ocurran más”.
Además, “se analizarán los enfoques y las medidas que tomará el derecho internacional para proteger a la humanidad, desarrollando técnicas y sistemas de pensamiento” añadió.
Y también se presentarán trabajos y expondrán opiniones sobre cómo debería estructurarse el derecho internacional “para enfrentar estos desafíos” explicó el rector en la conferencia de inauguración.
"Si bien es el primer congreso internacional organizado por nuestra facultad, no sería exagerado decir que es el congreso de más alto perfil y con mayor participación sobre el tema, tanto en nuestro país, en la región, e incluso en el mundo" expresó.
“Cuando miramos las trayectorias académicas de los profesores que presentarán sus trabajos en nuestra conferencia, vemos que estamos frente a un grupo de académicos muy distinguido" recalcó el vicedecano.
Durante la conferencia, que durará todo el fin de semana, se pronunciarán discursos sobre temas como la justicia para Palestina y el potencial de la Corte Internacional de Justicia, en las mesas redondas tituladas “Derecho internacional humanitario: acceso, derechos, espacios digitales” y “Derechos sociales y económicos en los territorios palestinos ocupados”.
Los ex relatores especiales de las Naciones Unidas sobre Palestina, Richard Falk y Michael Lynk, se encuentran entre los ponentes de la conferencia.