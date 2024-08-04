TÜRKİYE
Repensar el derecho internacional después de Gaza
La Universidad de Bósforo acoge la conferencia “Repensar el derecho internacional después de Gaza”, donde se reúnen más de 100 expertos de todo el mundo para debatir sobre derecho internacional, derechos humanos y sistema político global.
Humo de los bombardeos de Israel en Rafah, en el sur de Gaza, el 25 de mayo de 2024. / Foto: AFP
4 de agosto de 2024

Más de 100 juristas y expertos de todo el mundo se reunen en Estambul para discutir sobre nuevos enfoques del derecho internacional ante el crimen de genocidio cometido por Israel en Gaza.

En la conferencia, en la que TRT es uno de los patrocinadores, se evaluarán propuestas para el desarrollo del derecho internacional y una mejor protección de los derechos humanos.

El rector de la universidad, el dr. Mehmet Naci İnci, explicó que en la conferencia "se debatirá sobre cómo se configurarán los fundamentos del derecho internacional en el futuro, especialmente en casos de genocidio como los que hemos visto, aunque esperemos que no ocurran más”.

Además, “se analizarán los enfoques y las medidas que tomará el derecho internacional para proteger a la humanidad, desarrollando técnicas y sistemas de pensamiento” añadió.

Y también se presentarán trabajos y expondrán opiniones sobre cómo debería estructurarse el derecho internacional “para enfrentar estos desafíos” explicó el rector en la conferencia de inauguración.

Por su parte, el vicedecano de la Facultad de Derecho, el doctor Ali Emrah Bozbayındır enfatizó que aunque se trata de la primera conferencia internacional organizada por la facultad, no sería exagerado decir que es la conferencia de más alto nivel y con la participación más destacada sobre este tema tanto en Türkiye, como a nivel regional e internacional.

"Si bien es el primer congreso internacional organizado por nuestra facultad, no sería exagerado decir que es el congreso de más alto perfil y con mayor participación sobre el tema, tanto en nuestro país, en la región, e incluso en el mundo" expresó.

“Cuando miramos las trayectorias académicas de los profesores que presentarán sus trabajos en nuestra conferencia, vemos que estamos frente a un grupo de académicos muy distinguido" recalcó el vicedecano.

Durante la conferencia, que durará todo el fin de semana, se pronunciarán discursos sobre temas como la justicia para Palestina y el potencial de la Corte Internacional de Justicia, en las mesas redondas tituladas “Derecho internacional humanitario: acceso, derechos, espacios digitales” y “Derechos sociales y económicos en los territorios palestinos ocupados”.

Los ex relatores especiales de las Naciones Unidas sobre Palestina, Richard Falk y Michael Lynk, se encuentran entre los ponentes de la conferencia.

FUENTE:TRT Español
