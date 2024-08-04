El número de detenidos palestinos en cárceles israelíes se estima en alrededor de 9.900, según indicaron en un informe organizaciones palestinas especializadas en asuntos de prisioneros.
El informe de la Comisión gubernamental de asuntos de detenidos y ex detenidos, el Club de Prisioneros Palestinos y la organización no gubernamental Fundación Al-Dameer para los Derechos Humanos dijeron el sábado que el número de prisioneros en las cárceles israelíes a principios de agosto incluye 3.432 detenciones administrativos, con al menos 250 niños y 86 mujeres.
La detención administrativa por parte de Israel es un tipo de detención que supone un encarcelamiento militar sin cargos, con una duración de seis meses y que puede ser renovable.
El informe señaló que los detenidos clasificados por la administración penitenciaria israelí de Gaza como "combatientes ilegales" son 1.584, y esa cifra no incluye a todos los detenidos de Gaza, especialmente los que se encuentran en campos controlados por el ejército israelí.
El informe además, registró el número de personas arrestadas por Israel en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén, desde el ataque contra Gaza que comenzó el 7 de octubre.
El número de detenciones además, incluye unas 345 mujeres y 690 niños.
Entre los detenidos después del 7 de octubre había 93 periodistas, 55 de los cuales permanecen detenidos, incluidas seis periodistas mujeres.
El informe señala que desde el inicio de la guerra de Israel se han emitido aproximadamente 7.500 órdenes de detención administrativa, incluidas órdenes nuevas y renovadas, algunas de las cuales se dirigen a niños y mujeres.
Las actuales campañas de arresto van acompañadas de una escalada de crímenes y violaciones, incluidas brutales palizas, amenazas contra los detenidos y sus familias y la destrucción de viviendas y propiedades, añade el informe.
Por último, el reporte señaló que al menos 20 prisioneros cuyas identidades fueron reveladas han muerto, además de decenas de detenidos en Gaza cuyas identidades y circunstancias de muerte no han sido reveladas por la ocupación, junto con decenas de personas que fueron sometidas a ejecuciones sobre el terreno.