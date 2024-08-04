El número de detenidos palestinos en cárceles israelíes se estima en alrededor de 9.900, según indicaron en un informe organizaciones palestinas especializadas en asuntos de prisioneros.

El informe de la Comisión gubernamental de asuntos de detenidos y ex detenidos, el Club de Prisioneros Palestinos y la organización no gubernamental Fundación Al-Dameer para los Derechos Humanos dijeron el sábado que el número de prisioneros en las cárceles israelíes a principios de agosto incluye 3.432 detenciones administrativos, con al menos 250 niños y 86 mujeres.

La detención administrativa por parte de Israel es un tipo de detención que supone un encarcelamiento militar sin cargos, con una duración de seis meses y que puede ser renovable.

El informe señaló que los detenidos clasificados por la administración penitenciaria israelí de Gaza como "combatientes ilegales" son 1.584, y esa cifra no incluye a todos los detenidos de Gaza, especialmente los que se encuentran en campos controlados por el ejército israelí.

El informe además, registró el número de personas arrestadas por Israel en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén, desde el ataque contra Gaza que comenzó el 7 de octubre.