En medio de la escalada significativa en Medio Oriente que ha llevado las tensiones al límite, el grupo libanés Hezbollah anunció que lanzó un ataque con drones contra el norte de Israel, en el que, según el Ejército israelí, dos soldados resultaron heridos y se produjo un incendio.

Hezbollah informó en un comunicado que había atacado una base militar israelí en respuesta a los "ataques y asesinatos" llevados a cabo por Israel en varias aldeas del sur del Líbano.

El ejército israelí dijo que los bomberos estaban trabajando para apagar un incendio que se inició como resultado del ataque en Ayelet HaShahar, en la Alta Galilea.

La acción ocurre apenas días después de que Israel asesinara en dos ataques diferentes a Ismail Haniye, líder político de Hamás, en Irán, y a Fuad Shukr, alto comandante de Hezbollah, en el Líbano. Los dos hechos lanzaron olas de alarma por la posibilidad de que se desate una guerra extendida en toda la región.

Ahora bien, el ataque del lunes no pareció hacer parte de la anticipada represalia más intensa que se ha mencionado luego de los asesinatos de Haniyeh y Shukur.

También, este domingo, se lanzaron cohetes y drones desde territorio libanés hacia el norte de Israel, dijo un funcionario de Tel Aviv la mañana de este lunes.

Un portavoz oficial del Ejército de Israel confirmó a la Agencia Anadolu que los proyectiles del domingo se originaron en el Líbano y apuntaron a las regiones del norte de Israel. Ahora bien, el portavoz se abstuvo de proporcionar detalles sobre las víctimas o heridos resultantes de los ataques.

Previamente, los medios israelíes reportaron que se habían disparado al menos 50 cohetes hacia la Alta Galilea.

Tanto Hamás como Irán han anticipado represalias por el asesinato de Haniyeh, mientras que Hezbollah se comprometió a responder a la muerte de su comandante Shukr.

El intercambio de fuego en la frontera del Líbano e Israel ya cumple varios meses, luego de que Hezbollah informara que no detendrá sus acciones hasta que Tel Aviv deje de bombardear Gaza.

Israel continúa su brutal agresión contra Gaza que ha matado a casi 40.000 personas desde octubre. La mayor parte del enclave yace en ruinas por cuenta de los incesantes bombardeos de Tel Aviv y la crisis humanitaria se ha agravado en medio del devastador bloqueo de alimentos, agua y suministros médicos.

Desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, Israel ha enfrentado la condena internacional en medio de su agresión al enclave.

El asesinato de Haniyeh tendrá consecuencias, dice Irán

El asesinato de Haniyeh, que perpetró Israel en Teherán, llevó al recién investido presidente de irán Masoud Pezeshkian a asegurar que habrá represalias. El mandatario también solicitó la solidaridad entre las naciones islámicas.

Pezeshkian sosotuvo que Israel cometió un "gran error" al asesinar a Haniyeh y que esta acción "no quedará sin respuesta".

Las declaraciones de Pezeshkian este domingo ocurrieron durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, en Teherán, que entregó un mensaje del rey Abdullah II al nuevo presidente iraní.

El máximo diplomático jordano llegó a Teherán el domingo para mantener conversaciones con los líderes iraníes en medio de las crecientes tensiones regionales. Se trata de la primera visita oficial del ministro de Relaciones Exteriores de Jordania a Irán desde 2015. Pezeshkian dijo que Irán espera que todos los países islámicos "condenen enérgicamente estos crímenes", y prometió que habrá una respuesta para el asesinato de Haniyeh.

El mandatario añadió que la piedra angular de la política exterior de su gobierno es "expandir y fortalecer la paz, la tranquilidad y la estabilidad en la región y en todo el mundo".