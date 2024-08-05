En medio de la escalada significativa en Medio Oriente que ha llevado las tensiones al límite, el grupo libanés Hezbollah anunció que lanzó un ataque con drones contra el norte de Israel, en el que, según el Ejército israelí, dos soldados resultaron heridos y se produjo un incendio.
Hezbollah informó en un comunicado que había atacado una base militar israelí en respuesta a los "ataques y asesinatos" llevados a cabo por Israel en varias aldeas del sur del Líbano.
El ejército israelí dijo que los bomberos estaban trabajando para apagar un incendio que se inició como resultado del ataque en Ayelet HaShahar, en la Alta Galilea.
La acción ocurre apenas días después de que Israel asesinara en dos ataques diferentes a Ismail Haniye, líder político de Hamás, en Irán, y a Fuad Shukr, alto comandante de Hezbollah, en el Líbano. Los dos hechos lanzaron olas de alarma por la posibilidad de que se desate una guerra extendida en toda la región.
Ahora bien, el ataque del lunes no pareció hacer parte de la anticipada represalia más intensa que se ha mencionado luego de los asesinatos de Haniyeh y Shukur.
También, este domingo, se lanzaron cohetes y drones desde territorio libanés hacia el norte de Israel, dijo un funcionario de Tel Aviv la mañana de este lunes.
Un portavoz oficial del Ejército de Israel confirmó a la Agencia Anadolu que los proyectiles del domingo se originaron en el Líbano y apuntaron a las regiones del norte de Israel. Ahora bien, el portavoz se abstuvo de proporcionar detalles sobre las víctimas o heridos resultantes de los ataques.
Previamente, los medios israelíes reportaron que se habían disparado al menos 50 cohetes hacia la Alta Galilea.
Tanto Hamás como Irán han anticipado represalias por el asesinato de Haniyeh, mientras que Hezbollah se comprometió a responder a la muerte de su comandante Shukr.
El intercambio de fuego en la frontera del Líbano e Israel ya cumple varios meses, luego de que Hezbollah informara que no detendrá sus acciones hasta que Tel Aviv deje de bombardear Gaza.
Israel continúa su brutal agresión contra Gaza que ha matado a casi 40.000 personas desde octubre. La mayor parte del enclave yace en ruinas por cuenta de los incesantes bombardeos de Tel Aviv y la crisis humanitaria se ha agravado en medio del devastador bloqueo de alimentos, agua y suministros médicos.
Desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, Israel ha enfrentado la condena internacional en medio de su agresión al enclave.
El asesinato de Haniyeh tendrá consecuencias, dice Irán
El asesinato de Haniyeh, que perpetró Israel en Teherán, llevó al recién investido presidente de irán Masoud Pezeshkian a asegurar que habrá represalias. El mandatario también solicitó la solidaridad entre las naciones islámicas.
Pezeshkian sosotuvo que Israel cometió un "gran error" al asesinar a Haniyeh y que esta acción "no quedará sin respuesta".
Las declaraciones de Pezeshkian este domingo ocurrieron durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, en Teherán, que entregó un mensaje del rey Abdullah II al nuevo presidente iraní.
El máximo diplomático jordano llegó a Teherán el domingo para mantener conversaciones con los líderes iraníes en medio de las crecientes tensiones regionales. Se trata de la primera visita oficial del ministro de Relaciones Exteriores de Jordania a Irán desde 2015. Pezeshkian dijo que Irán espera que todos los países islámicos "condenen enérgicamente estos crímenes", y prometió que habrá una respuesta para el asesinato de Haniyeh.
El mandatario añadió que la piedra angular de la política exterior de su gobierno es "expandir y fortalecer la paz, la tranquilidad y la estabilidad en la región y en todo el mundo".
Hizo hincapié en la necesidad de unidad entre los países islámicos para detener la "agresión y los crímenes" de Israel contra los palestinos en la asediada Gaza.
"Respuesta firme y decisiva"
Anteriormente, el ministro Safadi mantuvo conversaciones de amplio alcance con su homólogo interino de Irán, Ali Bagheri Kani.
Bagheri Kani dijo que el asesinato de Haniyeh incumplió "todas las normas internacionales, legales y consuetudinarias" y violó "la seguridad y estabilidad regional e internacional, así como la integridad territorial y la soberanía nacional de la República Islámica, por lo que una respuesta decisiva a este crimen es más esencial que nunca", según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En esa línea condenó la postura de los países occidentales, en cabeza de Estados Unidos y algunos estados europeos, por "respaldar los crímenes del régimen sionista e impedir la emisión de una sola declaración en el Consejo de Seguridad de la ONU condenando el reciente crimen terrorista de este régimen".
El máximo diplomático interino enfatizó que Israel debe "recibir una respuesta fuerte y decisiva para entender que la barbarie en materia de seguridad tiene altos costos".
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en un comunicado el sábado dijo que el ataque fue "planeado y ejecutado" por Israel con el apoyo de Estados Unidos, utilizando un "proyectil de corto alcance" disparado desde fuera de la residencia.
El CGRI ha advertido de que Israel recibirá un "castigo severo a su debido tiempo y lugar". Israel no ha confirmado ni negado su papel en el ataque, mientras que Estados Unidos ha dicho que no estaba al tanto del mismo y que no estaba involucrado.
Desde el miércoles, numerosos funcionarios extranjeros han hablado con Bagheri Kani pidiendo una reducción de las tensiones, incluido Safadi, que ha hablado con él dos veces en las últimas 48 horas.
El sábado, Bagheri Kani dijo en un post en X que había tenido conversaciones con los principales diplomáticos de Jordania y Egipto, y que la situación en la región era "sensible" debido a la "continuación de los crímenes y peligrosas aventuras" de Israel.
"La determinación de Irán de exigir responsabilidades al régimen es seria", escribió, señalando la inminente represalia militar.
Israel dice que no hay cambios en su política de defensa
El Ejército de Israel señaló que “hasta ahora” no ha cambiado su política de protección de civiles, en medio de las altas tensiones en la región.
"Me gustaría referirme a los diversos informes y rumores de que estamos en alerta por la respuesta del enemigo al territorio del estado de Israel", dijo el portavoz militar, el contralmirante Daniel Hagari, en una conferencia de prensa en línea el domingo.
"Hago hincapié en que a partir de ahora no hay cambios en la política de defensa del Comando del Frente Interior", dijo sobre una rama del ejército que se ocupa de la protección de los civiles en tiempos de guerra y emergencia, incluidos los desastres naturales.
Hagari y otros altos funcionarios militares y gubernamentales israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu, han dicho repetidamente que el país está preparado para cualquier ataque.
Pero Hagari dijo que la protección de Israel no es "hermética". "Nos esforzamos por darles la advertencia necesaria para prepararse para cualquier amenaza", dijo. "La protección no es hermética. Por lo tanto, cada ciudadano debe saber cuáles son las instrucciones, donde sea que esté y estar alerta", añadió.