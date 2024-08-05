El ministro de Relaciones de Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, emitió desde el paso fronterizo de Rafah, cerrado por Israel para impedir el flujo de ayuda humanitaria, una dura condena sobre la actual ofensiva contra el asediado enclave que se acerca a los 10 meses.

"En estos momentos, a sólo unos cientos de metros de donde estamos, se está produciendo una tragedia humanitaria, se está cometiendo un genocidio", indicó Fidan desde el lado egipcio de la frontera de Rafah.

"Dos millones de personas han sido desplazadas, 40.000 mujeres y niños han sido martirizados. No hay medicinas, ni alimentos, ni agua; nuestros hermanos y hermanas palestinos luchan contra el hambre a la intemperie”, sostuvo.

Hasta el día de hoy, nueve de cada diez palestinos en Gaza, aproximadamente 1,9 millones de personas, han sido desplazados.

A eso se suma que casi el 95% de la población, cerca de 2,15 millones de personas, se enfrentan a una grave escasez de alimentos debido a los constantes ataques israelíes.

La visita de Fidan a Egipto, que se extendió por dos días, buscó montiorear y recopilar información sobre las operaciones de ayuda humanitaria dirigidas a Gaza, que permanece bajo los brutales ataques israelíes.

Este lunes, Fidan, se reunió con el presidente egipcio, Abdel Fattah al Sisi, en El Alamein, al norte de Egipto. El ministro turco confirmó la reunión en la plataforma de redes sociales X.

También se reunió con el general egipcio y gobernador del norte del Sinaí, Khaled Megawer, en El Arish, al sur de Gaza.

Tras el encuentro, Fidan viajó el domingo al cruce fronterizo de Rafah, que permanece cerrado para impedir el ingreso de asistencia humanitaria desde Egipto al enclave sitiado.