Venezuela lleva una semana protagonizando titulares y robándose la mirada internacional por cuenta de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. En medio de la controversia, que cumple su primera semana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que el presidente Nicolás Maduro había ganado la reelección con el 51,8% de los votos. Sin embargo, la oposición en cabeza de la líder María Corina Machado y el candidato Edmundo González sostiene que tienen cómo demostrar su victoria en los comicios con más del 70% de los votos.

Así, las manifestaciones estallaron tensionando aún más la ya delicada situación política dentro del país. Convocadas por la oposición, decenas de personas salieron a la calle a protestar por lo que califican de fraude.

Destacando la “conducta ejemplar” de la Guardia Nacional Bolivariana, el presidente dijo este domingo: "Estamos enfrentando en las calles de Venezuela un golpe de Estado (...), un golpe de Estado imperialista, una emboscada imperialista”. Y luego añadió: "El fascismo en Venezuela no asaltará el poder. Estoy dispuesto a todo”. Ya el sábado, Maduro había advertido que continuarán los patrullajes "policiales-militares" en todo el país para "proteger al pueblo".

Como respuesta, las fuerzas policiales han atendido las órdenes de Maduro: el Gobierno ya detuvo a más de 2.000 manifestantes. Por su parte, las organizaciones no gubernamentales denuncian al menos 16 civiles muertos en el marco de las protestas. A lo que se suma que Maduro advirtió que seguirá arrestando a más venezolanos en caso de ser necesario.

En medio del difícil clima político y de orden nacional, el presidente también planteó la posibilidad de poner tras las rejas a María Corina Machado y a Edmundo González. De hecho, desde el sábado viene denunciando lo que, en sus palabras, es un plan para “usurpar” el poder. Maduro insistió en que los reclamos de fraude de la oposición forman parte de un plan de golpe de Estado advirtió que "no se aceptará, con las leyes nacionales, que se pretenda usurpar nuevamente la presidencia", en referencia a lo que ocurrió con el reconocimiento internacional que recibió el líder opositor Juan Guaidó en 2019, quien se autoproclamó mandatario de Venezuela en ese momento.

Seguidores de la oposición siguen en la calle

Pese a los temores de posibles arrestos, miles de opositores se concentraron en Caracas el sábado. "¡Libertad, libertad!", gritaban miles de personas a medida que María Corina Machado pasaba en un camión descapotado.

"¡Estamos defendiendo la soberanía popular a través del voto!", expresó la dirigente, vestida con una camiseta blanca. "Nunca el régimen (de Maduro) ha estado tan débil. Han perdido toda legitimidad". "No vamos a dejar las calles", sentenció. Al terminar su recorrido, subió a una moto y a toda velocidad desapareció hacia su lugar de resguardo. Dos días antes, el jueves, Machado había escrito en un artículo de opinión en The Wall Street Journal que estaba en la clandestinidad.

"Siento esperanza al verla a pesar de las amenazas, siento que es una luz para Venezuela. Tengo mucha fe en que vamos a salir de este gobierno", dijo a la agencia de noticias AFP Adrián Pacheco, un comerciante de 26 años.

La oposición realizó concentraciones similares en otras ciudades del país, Estados Unidos, América Latina y Europa.

Miembros de la Guardia Nacional fueron “asesinados”

Hablando sobre las manifestaciones que han sacudido al país en los últimos días, Maduro expresó condolencias a familiares de dos miembros de la Guardia Nacional fallecidos en incidentes violentos durante las protestas. Fueron "asesinados en las emboscadas de criminales, delincuentes contratados preparados y entrenados para este golpe de Estado", dijo.

Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, señaló el pasado jueves que más de 80 soldados y policías han resultado heridos durante las protestas. En una conferencia de prensa en la capital, Caracas, Saab dijo que muchos de los que levantaron barricadas, dañaron la propiedad pública y atacaron a las fuerzas de seguridad no votaron en las recientes elecciones presidenciales del país.

También dijo que debido a varios incidentes violentos, las personas no han podido ir a trabajar y no han abierto sus tiendas.

En medio de la convulsionada semana posterior a las elecciones, los militares venezolanos demostraron una vez más su respaldo al presidente y le manifestaron "apoyo incondicional". Maduro es "nuestro comandante en jefe, quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el Poder Electoral para el periodo presidencial 2025-2031", zanjó esta semana el ministro de Defensa Vladimir Padrino.

EE.UU. desconoce la victoria de Maduro

Fuera de las fronteras de Venezuela, la comunidad internacional sigue con atención los desarrollos y empieza a tomar ciertas posturas. En esa línea, Estados Unidos declaró desde el pasado jueves que el opositor Edmundo González era el “claro” ganador de las elecciones.

"Dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y, lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela", dijo el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en un comunicado.

"Además, Estados Unidos rechaza las acusaciones infundadas de (el actual presidente Nicolás) Maduro contra los líderes de la oposición. Las amenazas de Maduro y sus representantes de arrestar a los líderes de la oposición, incluidos Edmundo González y María Corina Machado, son un intento antidemocrático de reprimir la participación política y retener el poder", agregó.