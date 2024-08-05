Venezuela lleva una semana protagonizando titulares y robándose la mirada internacional por cuenta de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. En medio de la controversia, que cumple su primera semana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que el presidente Nicolás Maduro había ganado la reelección con el 51,8% de los votos. Sin embargo, la oposición en cabeza de la líder María Corina Machado y el candidato Edmundo González sostiene que tienen cómo demostrar su victoria en los comicios con más del 70% de los votos.
Así, las manifestaciones estallaron tensionando aún más la ya delicada situación política dentro del país. Convocadas por la oposición, decenas de personas salieron a la calle a protestar por lo que califican de fraude.
Destacando la “conducta ejemplar” de la Guardia Nacional Bolivariana, el presidente dijo este domingo: "Estamos enfrentando en las calles de Venezuela un golpe de Estado (...), un golpe de Estado imperialista, una emboscada imperialista”. Y luego añadió: "El fascismo en Venezuela no asaltará el poder. Estoy dispuesto a todo”. Ya el sábado, Maduro había advertido que continuarán los patrullajes "policiales-militares" en todo el país para "proteger al pueblo".
Como respuesta, las fuerzas policiales han atendido las órdenes de Maduro: el Gobierno ya detuvo a más de 2.000 manifestantes. Por su parte, las organizaciones no gubernamentales denuncian al menos 16 civiles muertos en el marco de las protestas. A lo que se suma que Maduro advirtió que seguirá arrestando a más venezolanos en caso de ser necesario.
En medio del difícil clima político y de orden nacional, el presidente también planteó la posibilidad de poner tras las rejas a María Corina Machado y a Edmundo González. De hecho, desde el sábado viene denunciando lo que, en sus palabras, es un plan para “usurpar” el poder. Maduro insistió en que los reclamos de fraude de la oposición forman parte de un plan de golpe de Estado advirtió que "no se aceptará, con las leyes nacionales, que se pretenda usurpar nuevamente la presidencia", en referencia a lo que ocurrió con el reconocimiento internacional que recibió el líder opositor Juan Guaidó en 2019, quien se autoproclamó mandatario de Venezuela en ese momento.
Seguidores de la oposición siguen en la calle
Pese a los temores de posibles arrestos, miles de opositores se concentraron en Caracas el sábado. "¡Libertad, libertad!", gritaban miles de personas a medida que María Corina Machado pasaba en un camión descapotado.
"¡Estamos defendiendo la soberanía popular a través del voto!", expresó la dirigente, vestida con una camiseta blanca. "Nunca el régimen (de Maduro) ha estado tan débil. Han perdido toda legitimidad". "No vamos a dejar las calles", sentenció. Al terminar su recorrido, subió a una moto y a toda velocidad desapareció hacia su lugar de resguardo. Dos días antes, el jueves, Machado había escrito en un artículo de opinión en The Wall Street Journal que estaba en la clandestinidad.
"Siento esperanza al verla a pesar de las amenazas, siento que es una luz para Venezuela. Tengo mucha fe en que vamos a salir de este gobierno", dijo a la agencia de noticias AFP Adrián Pacheco, un comerciante de 26 años.
La oposición realizó concentraciones similares en otras ciudades del país, Estados Unidos, América Latina y Europa.
Miembros de la Guardia Nacional fueron “asesinados”
Hablando sobre las manifestaciones que han sacudido al país en los últimos días, Maduro expresó condolencias a familiares de dos miembros de la Guardia Nacional fallecidos en incidentes violentos durante las protestas. Fueron "asesinados en las emboscadas de criminales, delincuentes contratados preparados y entrenados para este golpe de Estado", dijo.
Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, señaló el pasado jueves que más de 80 soldados y policías han resultado heridos durante las protestas. En una conferencia de prensa en la capital, Caracas, Saab dijo que muchos de los que levantaron barricadas, dañaron la propiedad pública y atacaron a las fuerzas de seguridad no votaron en las recientes elecciones presidenciales del país.
También dijo que debido a varios incidentes violentos, las personas no han podido ir a trabajar y no han abierto sus tiendas.
En medio de la convulsionada semana posterior a las elecciones, los militares venezolanos demostraron una vez más su respaldo al presidente y le manifestaron "apoyo incondicional". Maduro es "nuestro comandante en jefe, quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el Poder Electoral para el periodo presidencial 2025-2031", zanjó esta semana el ministro de Defensa Vladimir Padrino.
EE.UU. desconoce la victoria de Maduro
Fuera de las fronteras de Venezuela, la comunidad internacional sigue con atención los desarrollos y empieza a tomar ciertas posturas. En esa línea, Estados Unidos declaró desde el pasado jueves que el opositor Edmundo González era el “claro” ganador de las elecciones.
"Dada la abrumadora evidencia, está claro para Estados Unidos y, lo que es más importante, para el pueblo venezolano, que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela", dijo el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en un comunicado.
"Además, Estados Unidos rechaza las acusaciones infundadas de (el actual presidente Nicolás) Maduro contra los líderes de la oposición. Las amenazas de Maduro y sus representantes de arrestar a los líderes de la oposición, incluidos Edmundo González y María Corina Machado, son un intento antidemocrático de reprimir la participación política y retener el poder", agregó.
Maduro respondió a las declaraciones de Blinken y aseguró que "Estados Unidos debe mantenerse al margen de los asuntos internos de Venezuela". En esa línea recordó que el país es un Estado soberano y que la voluntad del pueblo se refleja en las elecciones. "Estados Unidos sale a declarar que hay otro presidente en Venezuela. Estados Unidos debe mantenerse al margen de los asuntos internos", dijo.
Blinken dijo que el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado los datos ni ninguna de las actas de recuento de votos, mientras que la oposición logró poner en línea más del 80% de las actas de recuento que alegan recogieron directamente de los colegios electorales en toda Venezuela. "Esas actas de recuento indican que Edmundo González Urrutia recibió la mayoría de los votos en esta elección por un margen insuperable", dijo. "Los observadores independientes han corroborado estos hechos”.
El CNE ratificó el pasado 2 de agosto la victoria de Maduro con un porcentaje final del 51,95%, luego de tener el 96,8% de las actas de votación escrutadas. El presidente del organismo, Elvis Amoroso, resaltó los ataques informáticos masivos desde distintas partes del mundo contra la infraestructura tecnológica y las principales empresas de telecomunicaciones que retardaron la transmisión de las actas y el proceso de divulgación de resultados. “Las agresiones terroristas incluyeron la quema de Oficinas Regionales Electorales, Centros de Votación y Centros de Transmisión de Contingencia”, añadió.
El pulso en la comunidad internacional
Fuera de las fronteras de Venezuela, la región sigue con atención los desarrollos. Y buena parte de otros países latinoamericanos, incluidos los gobiernos izquierdistas de Colombia, México y Brasil, se apresuraron a pedir que se publiquen las actas electorales que respaldarían la victoria de Maduro para garantizar la transparencia.
Argentina, por su parte, en una postura muy similar a la de EE.UU., reconoció a Edmundo González como presidente electo. La ministra de Relaciones Exteriores de Argentina, Diana Mondino, respaldó al candidato en su cuenta de X y no avaló los resultados del CNE de Venezuela. "Todos podemos confirmar, sin ninguna duda, que el legítimo ganador y presidente electo es Edmundo González", escribió Mondino en X.
Sin embargo, el primer país en reconocer a González como presidente electo fue Perú: lo hizo desde el 30 de julio. El ministro Javier González-Olaechea expresó su apoyo en una carta a la líder del bloque opositor María Corina Machado.
A eso se suma que la Unión Europea elevó este domingo la presión internacional al no reconocer los resultados de los comicios del pasado 28 de julio. "A falta de pruebas que los respalden", los boletines de la autoridad electoral venezolana "no pueden reconocerse", expresó en un comunicado el Consejo de la Unión Europea, que pidió una "verificación independiente" del proceso.
El bloque europeo destacó que "copias de las actas electorales publicadas por la oposición y revisadas por varias organizaciones independientes" indican que González "parece haber ganado las elecciones presidenciales por una mayoría sustancial".
Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal urgieron el sábado a las autoridades venezolanas a "publicar rápidamente todos los registros" de votación, una exigencia que se multiplica por el mundo.
En contraste, Rusia, China e Irán reconocieron su victoria y lo felicitaron por imponerse en los comicios. El mandatario agradeció a estos países “el reconocimiento de una jornada electoral bonita, de democracia y ejercicio de la soberanía”. Vamos con más integración, hermandad y cooperación mutua. En la región, Bolivia, Cuba, Nicaragua y Honduras también aplaudieron el triunfo del presidente. En respuesta a la felicitación de Cuba, Maduro le dijo a su homólogo Miguel Díaz-Canel: “Seguiremos unidos en nuestra determinación de ser libres y soberanos…”.
Por su parte, Türkiye destacó que las elecciones se celebraron "en un ambiente de paz y tranquilidad". "Valoramos mucho la estabilidad y la prosperidad de Venezuela, y deseamos que los resultados sean beneficiosos para el amistoso pueblo venezolano. Como en el pasado, Türkiye seguirá apoyando a Venezuela y a su pueblo", aseguró en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país.
Además, el presidente del Grupo de Amistad Interparlamentario Türkiye-Venezuela y diputado del Partido AK, Serkan Bayram, señaló que miembros de diferentes entidades relacionadas al Gobierno turco, entre ellas la Gran Asamblea Nacional, inspeccionaron urnas en escuelas de Caracas, y observaron que las elecciones se llevaron a cabo de manera transparente.
El papa Francisco llamó el domingo a "buscar la verdad" en medio de la tensionada situación de Venezuela. "Hago un sentido llamado a todas las partes para que busquen la verdad, actúen con moderación, eviten cualquier tipo de violencia, resuelvan las controversias mediante el diálogo y tengan en el corazón el verdadero bien de la población y no los intereses partidistas", dijo el papa de 87 años a la multitud reunida en la Plaza San Pedro del Vaticano tras la oración dominical del Ángelus.
Maduro habla de activar “diálogos” para “avanzar hacia consensos en paz”
El mandatario dijo este sábado que seguirá desarrollándose el diálogo nacional con los sectores político, social, cultural, religioso y moral “para avanzar hacia nuevos consensos en paz” incluyendo “las críticas más duras del pueblo para nosotros reaprender, reformular el plan y seguir avanzando con un plan perfeccionándolo en unión con el pueblo”.
En lo que pareció ser un guiño a la postura de la oposición dijo que el diálogo político se dará “con todos los actores”, siempre y cuando “se respeten la Constitución y los cinco poderes de la República”.