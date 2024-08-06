Varios cohetes se lanzaron contra una base en Iraq que aloja tropas estadounidenses días después de que un ataque de EE.UU. matara a cuatro combatientes iraquíes proiraníes, y en medio de temores por una escalada en Medio Oriente, dijeron fuentes.

"Se lanzaron cohetes contra la base de Ain al-Assad" en la provincia de Anbar, dijo la fuente militar el lunes. Aunque algunos cohetes "cayeron dentro de la base", uno aterrizó en un pueblo cercano sin causar daños, agregó la fuente.

Un comandante de un grupo armado proiraní dijo que al menos "dos cohetes apuntaron" a la base, sin especificar quién había llevado a cabo el ataque.

Estas fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizadas a hablar con los medios.

Por su parte, un portavoz de defensa de EE.UU. señaló que varios miembros del personal estadounidense resultaron heridos en lo que se “sospecha” fue un ataque con cohetes a la base en Iraq.

“Hoy ocurrió lo que se sospecha es un ataque con cohetes contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición en la base aérea de Al Asad, en Iraq. Los primeros indicios apuntan a que varios miembros del personal estadounidense resultaron heridos", afirmó el portavoz.

Ningún grupo se atribuyó inmediatamente la responsabilidad del ataque a la base aérea de Ain al Asad.