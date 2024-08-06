Varios cohetes se lanzaron contra una base en Iraq que aloja tropas estadounidenses días después de que un ataque de EE.UU. matara a cuatro combatientes iraquíes proiraníes, y en medio de temores por una escalada en Medio Oriente, dijeron fuentes.
"Se lanzaron cohetes contra la base de Ain al-Assad" en la provincia de Anbar, dijo la fuente militar el lunes. Aunque algunos cohetes "cayeron dentro de la base", uno aterrizó en un pueblo cercano sin causar daños, agregó la fuente.
Un comandante de un grupo armado proiraní dijo que al menos "dos cohetes apuntaron" a la base, sin especificar quién había llevado a cabo el ataque.
Estas fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizadas a hablar con los medios.
Por su parte, un portavoz de defensa de EE.UU. señaló que varios miembros del personal estadounidense resultaron heridos en lo que se “sospecha” fue un ataque con cohetes a la base en Iraq.
“Hoy ocurrió lo que se sospecha es un ataque con cohetes contra las fuerzas estadounidenses y de la coalición en la base aérea de Al Asad, en Iraq. Los primeros indicios apuntan a que varios miembros del personal estadounidense resultaron heridos", afirmó el portavoz.
Ningún grupo se atribuyó inmediatamente la responsabilidad del ataque a la base aérea de Ain al Asad.
Este tipo de ataques eran frecuentes al principio de la brutal agresión de Israel contra Gaza que empezó en octubre, pero con el pasar de los meses han cesado en gran medida.
Irán asegura que no busca una guerra regional
Este último ataque con cohetes sucede justo mientras aumentan los temores por una escalada del conflicto en Medio Oriente, y se anticipa un posible ataque de Irán y sus aliados contra Israel en represalia por el asesinato de Ismail Haniyeh, líder de Hamás, y de Fuad Shukr, alto comandante de Hezbollah la semana pasada.
Ahora bien, Irán ha señalado que su objetivo no es una guerra regional aunque responderá al asesinato de Haniyeh en Teherán a manos de Israel y a los crímenes de Tel Aviv.
Justamente, el presidente Masoud Pezeshkian señaló que Israel busca prender fuego a la región con con el asesinato de Haniyeh y con otros crímenes contra los palestinos
Subrayó que la meta de Irán nunca ha sido aumentar las tensiones y desencadenar una guerra en la región, pero que Israel "definitivamente recibirá una respuesta a sus crímenes".