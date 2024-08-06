La Agencia de Defensa Civil en Gaza informó que recibió 80 cadáveres de palestinos no identificados de parte de Israel.
"Recibimos 80 cuerpos dentro de 15 bolsas, con más de cuatro mártires en cada una", anunció este lunes el director de Defensa Civil, Yamen Abu Suleiman.
Las autoridades israelíes no proporcionaron ninguna información sobre los cadáveres, ni sus nombres, ni dónde fueron encontrados, explicó Abu Suleiman.
"No sabemos si son mártires (asesinados en Gaza) o prisioneros de las cárceles (de Israel)", añadió.
En un vídeo que publicó el Ministerio de Salud en Gaza, se ve a hombres con trajes de protección química inspeccionando los cadáveres, que se encuentran envueltos en láminas de plástico azul, antes de descargarlos del contenedor en el que habían llegado.
Las imágenes luego muestran a los cuerpos siendo organizados en fila para enterrarlos en una fosa común cavada en la tierra.
Posteriormente, los cuerpos fueron depositados en el cementerio turco, cerca de Jan Yunis, la principal ciudad del sur de Gaza, según informaron los periodistas.
“El sufrimiento de las familias”
Salwa Karaz, una mujer desplazada de la Ciudad de Gaza, en el norte de Gaza, dijo que había ido al cementerio turco con la esperanza de encontrar a su hijo Marwan, de 32 años, que desapareció en enero.
Marwan dejó un hijo de tan solo ocho meses.
"Cuando supimos que los israelíes habían entregado 80 cadáveres, salimos a buscarlo con la esperanza de encontrarlo entre ellos", explicó la mujer de 59 años.
"Hasta ahora no hemos sabido nada", lamentó.
“Intentaremos identificarlo por su vestimenta. Llevaba un pantalón marrón, una camisa de color azul marino, una chaqueta negra y unas botas color beige”, añadió.
La última vez que ella lo vio, había salido en bicicleta desde su refugio en Deir al Balah, en el centro de Gaza.
En un comunicado publicado el lunes, Hamás dijo que la entrega por parte de Israel de cuerpos no identificados "exacerba el sufrimiento de las familias de los mártires y los desaparecidos, que buscan saber del destino de sus hijos secuestrados y enterrar a sus mártires de forma digna".
“Red de campos de tortura"
La organización israelí de derechos humanos B'Tselem describió las cárceles del país como una "red de campos de tortura". También denunció una política sistemática de tratos inhumanos y degradantes hacia los detenidos palestinos en esas prisiones.
B'Tselem afirmó que había reunido testimonios de 55 detenidos para su informe, confirmando el maltrato que recibieron durante su detención.
"Los testimonios indican claramente una política institucional sistemática centrada en el continuo abuso y tortura de todos los prisioneros palestinos detenidos por Israel", afirmó.
"A lo largo de los años, Israel ha encarcelado a cientos de miles de palestinos en sus centros de detención, que siempre han servido, sobre todo, como herramienta para oprimir y controlar a la población palestina", afirmó B'Tselem.
El grupo de derechos humanos enumeró varios actos cometidos por los guardias de las prisiones israelíes, entre ellos "violencia arbitraria, agresión sexual, humillación y degradación, inanición deliberada, privación del sueño... y la negación de tratamiento médico adecuado".
"Estas descripciones aparecen una y otra vez en los testimonios (de los palestinos) de forma horrorosamente detallada y con similitudes escalofriantes", añadió.
Un detenido palestino contó a B'Tselem su experiencia de detención. “Estuve en una celda de 1,5 metros cuadrados sin retrete durante más de tres meses. La luz estaba encendida las 24 horas del día, los 7 días de la semana".
Al menos 60 personas han muerto por tratos inhumanos y degradantes en cárceles israelíes, según denuncia el informe.
El reporte concluyó instando a la comunidad internacional a "hacer todo lo que esté a su alcance para poner fin de inmediato a las crueldades infligidas a los palestinos por el sistema penitenciario de Israel".
El genocidio continúa
Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia por su brutal ofensiva contra Gaza desde el ataque del 7 de octubre por parte de Hamás.
Desde entonces, más de 39.600 palestinos han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y más de 91.000 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias locales.
Casi 10 meses después del inicio de la guerra israelí, vastas extensiones de Gaza se encuentran en ruinas en medio de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas.