La Agencia de Defensa Civil en Gaza informó que recibió 80 cadáveres de palestinos no identificados de parte de Israel.

"Recibimos 80 cuerpos dentro de 15 bolsas, con más de cuatro mártires en cada una", anunció este lunes el director de Defensa Civil, Yamen Abu Suleiman.

Las autoridades israelíes no proporcionaron ninguna información sobre los cadáveres, ni sus nombres, ni dónde fueron encontrados, explicó Abu Suleiman.

"No sabemos si son mártires (asesinados en Gaza) o prisioneros de las cárceles (de Israel)", añadió.

En un vídeo que publicó el Ministerio de Salud en Gaza, se ve a hombres con trajes de protección química inspeccionando los cadáveres, que se encuentran envueltos en láminas de plástico azul, antes de descargarlos del contenedor en el que habían llegado.

Las imágenes luego muestran a los cuerpos siendo organizados en fila para enterrarlos en una fosa común cavada en la tierra.

Posteriormente, los cuerpos fueron depositados en el cementerio turco, cerca de Jan Yunis, la principal ciudad del sur de Gaza, según informaron los periodistas.

“El sufrimiento de las familias”

Salwa Karaz, una mujer desplazada de la Ciudad de Gaza, en el norte de Gaza, dijo que había ido al cementerio turco con la esperanza de encontrar a su hijo Marwan, de 32 años, que desapareció en enero.

Marwan dejó un hijo de tan solo ocho meses.

"Cuando supimos que los israelíes habían entregado 80 cadáveres, salimos a buscarlo con la esperanza de encontrarlo entre ellos", explicó la mujer de 59 años.

"Hasta ahora no hemos sabido nada", lamentó.

“Intentaremos identificarlo por su vestimenta. Llevaba un pantalón marrón, una camisa de color azul marino, una chaqueta negra y unas botas color beige”, añadió.

La última vez que ella lo vio, había salido en bicicleta desde su refugio en Deir al Balah, en el centro de Gaza.