Türkiye presentará una petición para unirse al caso de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), según confirmó el presidente Recep Tayyip Erdogan.

"Nuestro equipo jurídico parlamentario presentará el miércoles nuestra petición para unirnos al caso de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya", anunció el presidente turco este lunes tras una reunión de gabinete en Ankara.

El mandatario aseguró que Türkiye está haciendo todo lo posible para poner fin lo antes posible a la "barbarie" que se ha cobrado la vida de 40.000 inocentes en Gaza durante los últimos diez meses.

"No importa qué atrocidades cometa esta organización genocida sedienta de sangre, eso no impedirá que Türkiye y el pueblo turco se solidaricen con los palestinos", añadió.

Türkiye, con todos sus recursos, está con Palestina "en estos difíciles días de lucha por su existencia", declaró.

"Desafortunadamente, los países occidentales, particularmente Estados Unidos, se han convertido en prisioneros de Israel y de un puñado de fanáticos sionistas", destacó.

“Las negociaciones para un alto el fuego no han dado ningún resultado esperanzador. A pesar de la postura constructiva de Hamás, el gobierno de (Benjamín) Netanyahu ha demostrado en repetidas ocasiones su intención de continuar con su política de masacres”, lamentó Erdogan.

