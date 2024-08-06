TÜRKİYE
Türkiye se sumará al caso de genocidio contra Israel en la CIJ
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció que el país se sumará al caso de genocido contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial de la ONU.
Türkiye está haciendo todo lo posible para poner fin lo antes posible a la "barbarie" que ha cobrado las vidas de 40.000 inocentes en Gaza durante los últimos diez meses, dijo Erdogan después de una reunión del gabinete en Ankara. / Foto: AA
6 de agosto de 2024

Türkiye presentará una petición para unirse al caso de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), según confirmó el presidente Recep Tayyip Erdogan.

"Nuestro equipo jurídico parlamentario presentará el miércoles nuestra petición para unirnos al caso de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya", anunció el presidente turco este lunes tras una reunión de gabinete en Ankara.

El mandatario aseguró que Türkiye está haciendo todo lo posible para poner fin lo antes posible a la "barbarie" que se ha cobrado la vida de 40.000 inocentes en Gaza durante los últimos diez meses.

"No importa qué atrocidades cometa esta organización genocida sedienta de sangre, eso no impedirá que Türkiye y el pueblo turco se solidaricen con los palestinos", añadió.

Türkiye, con todos sus recursos, está con Palestina "en estos difíciles días de lucha por su existencia", declaró.

"Desafortunadamente, los países occidentales, particularmente Estados Unidos, se han convertido en prisioneros de Israel y de un puñado de fanáticos sionistas", destacó.

“Las negociaciones para un alto el fuego no han dado ningún resultado esperanzador. A pesar de la postura constructiva de Hamás, el gobierno de (Benjamín) Netanyahu ha demostrado en repetidas ocasiones su intención de continuar con su política de masacres”, lamentó Erdogan.

Hakan Fidan: “Netanyahu no quiere la paz”

Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan brindó una conferencia de prensa junto a su homólogo egipcio en El Cairo, durante la cual anunció que el país solicitaría unirse al caso de genocidio contra Israel en la CIJ.

Asimismo, agregó que la semana pasada Israel mató al “principal negociador en las conversaciones de alto el fuego en Gaza”, es decir, el jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, y lo calificó como “un asesinato traicionero”.

"Este asesinato demuestra claramente que Netanyahu no quiere la paz. Netanyahu quiere incendiar toda la región. Israel busca la violencia y el expansionismo", añadió Fidan.

En relación con las ovaciones y aplausos que recibió el primer ministro israelí durante su reciente visita al Congreso de los Estados Unidos, Fidan afirmó: "Los crímenes de guerra no tienen cabida en el podio parlamentario. El único lugar para los criminales de guerra debería ser, sin excepción, el asiento del acusado".

Fidan destacó que los partidarios "incondicionales" de Israel son los principales culpables de socavar los cimientos del orden internacional y les instó a “mantenerlo bajo control”, advirtiendo que la región ya no puede tolerar las “provocaciones”, en referencia a sus ataques en Líbano e Irán que amenazan con extender la guerra.

Además, remarcó que muchos condenan la guerra entre Rusia y Ucrania, pero ignoran la continua ocupación de tierras palestinas por parte de Tel Aviv.

Luego, el ministro afirmó que Ankara y El Cairo han hecho todos los esfuerzos posibles para evitar la propagación de la guerra en la región.

