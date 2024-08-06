El interés de Türkiye en América Latina no es reciente. Desde la llegada del Partido de Justicia y Desarrollo (AK Parti por sus siglas en turco) al poder en 2002 bajo el liderazgo de Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ha buscado fortalecer su presencia en la región. Esta estrategia se evidenció en la reciente 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Asunción, Paraguay. Al respecto, la participación de Türkiye en esta asamblea subrayó su compromiso con los países latinoamericanos, reforzando sus lazos bilaterales y multilaterales y trabajando en una serie de áreas tales como: democracia, los derechos humanos y la lucha contra el crimen organizado, entre otros.

El interés de Türkiye en América Latina no es nuevo. Esta región ha sido un componente significativo de la política exterior turca en las últimas décadas. Desde 1998, Türkiye ha adoptado una política de apertura activa hacia esta región, estableciendo el "Plan de Acción para América Latina y el Caribe".

En ese sentido se buscó priorizar visitas y reuniones de alto nivel, acuerdos de cooperación en diversos campos, la creación de consejos empresariales, la participación en ferias y la expansión de las embajadas y misiones diplomáticas.

Desde 2002, cuando el Partido de Justicia y Desarrollo (AK Parti por sus siglas en turco) ascendió al poder, bajo el liderazgo del actual presidente Recep Tayyip Erdogan, las relaciones fructíferas tanto diplomáticas y comerciales han ganado una nueva dinámica.

En el marco de la política de apertura de Türkiye hacia América Latina y el Caribe (ALC), Ankara le ha dado prioridad al intercambio de visitas y reuniones de alto nivel para fortalecer las relaciones políticas con varios países de la región que permitan impulsar acuerdos de cooperación comercial, económica, militar, cultural y técnica para solidificar el marco legal existente entre otras oportunidades.

En el ámbito económico, el volumen de intercambio comercial ha aumentado de 1.000 millones de dólares a principios del año 2000, a 12.800 millones para 2021, una cifra “récord”. De hecho, para 2020, las exportaciones de Türkiıye a la región ascendieron a 3.200 millones de dólares, mientras que sus importaciones totalizaron 6,4 millones de dólares.

Del mismo modo, es necesario destacar también las palabras del presidente turco Recep Tayyip Erdogan en la Asamblea General Ordinaria de Exportadores Turcos en junio del año pasado, cuando se refirió a América Latina describiendo que el volumen comercial ha crecido hasta 17.400 millones de dólares para 2023. Este crecimiento significativo evidencia la profundización de los lazos económicos y el potencial para una mayor colaboración entre las regiones.

Este año el interés turco se manifestó de nuevo por medio de su participación en la 54ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), un foro destacado para el diálogo que se ha reunido de manera anual desde 1971 para brindar análisis de políticas, toma de decisiones regionales y con la presencia de líderes de las Américas.

La sesión número 54, a fines de junio en Paraguay, fue un encuentro clave donde Türkiye, como un estado observador de esta organización regional desde el 16 de septiembre de 1998, estuvo presente en la asamblea.

Funcionarios destacados abordaron el intento de golpe de Estado de Bolivia contra el presidente Luis Arce, por lo que parte del debate giró en torno al estado de la democracia en la región.Trataron también temas cruciales respecto a la estabilidad y el desarrollo de la región, como la lucha contra el crimen organizado, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo.

La embajadora Yaprak Balkan, directora de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Türkiye, quien estuvo presente liderando la delegación turca en la Asamblea General, en exclusiva con TRT Español, describió que la visita sirvió para subrayar “el compromiso de Türkiye” con América Latina. Describió cómo la representación de Ankara por medio de una alta autoridad cumple con la política actual del país de fortalecer las relaciones con la región, la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, viendo a la misma como una zona de amistad y de oportunidades para ambas partes.