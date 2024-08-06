Una semana después de las elecciones en Venezuela, en las cuales el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró que el presidente Nicolás Maduro había ganado la contienda, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó al Gobierno y a la oposición al diálogo.

Lula abogó por un entendimiento entre las partes ante las protestas que estallaron después de conocerse los resultados publicados por el CNE, que informaron que Maduro había ganado con el 51,8% de los votos, aunque la oposición sostiene que obtuvo más del 70% de los votos.

"El compromiso con la paz es lo que nos lleva a llamar a las partes al diálogo y a promover el entendimiento entre gobierno y oposición", sostuvo el líder brasileño durante una visita de Estado a Chile.

"El respeto por la soberanía popular es lo que nos mueve para defender la transparencia y los resultados", agregó.

Aunque señaló que fue "un proceso normal, tranquilo", Lula reiteró su llamado para que se publiquen las actas electorales, una solicitud que también hicieron otros gobiernos.

Este lunes, el CNE entregó a la Corte Suprema las actas de la elección. "Se consigna todo lo solicitado por el máximo Tribunal de la República", indicó el jefe de la autoridad electoral de Venezuela, Elvis Amoroso, sin dar mayores detalles.

Investigan a líderes opositores

Mientras tanto, este lunes la Fiscalía de Venezuela abrió una investigación penal contra los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, por presunta "instigación a la insurrección".