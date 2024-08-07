El grupo de resistencia palestino Hamás nombró a Yahya Sinwar como su nuevo líder político: se trata de una figura que, literalmente, creció en el movimiento y a quien se le considera un actor clave en la reconciliación nacional palestina.

Sinwar, que hasta ahora era el jefe de Hamás en Gaza, reemplazará como líder político del grupo a Ismail Haniyeh, asesinado por Israel en Teherán después de asistir a la investidura del nuevo presidente de Irán el pasado 31 de julio.

Al elegir a Sinwar como jefe, el grupo "está enviando un fuerte mensaje a la ocupación de que continuará su camino de resistencia", dijo a la agencia AFP un alto funcionario de Hamás.

El hombre de 61 años es un operador de seguridad "por excelencia", según Abu Abdallah, un miembro de Hamás que pasó años junto a él en cárceles israelíes.

Relacionado Surgen informes diferentes sobre cómo Israel asesinó a Ismail Haniyeh

"Toma decisiones con la máxima calma, pero es intratable cuando se trata de defender los intereses de Hamás", explicó Abdallah a AFP en 2017, después de que su excompañero de detención fuera elegido como líder del grupo en Gaza.

Nacido en el campo de refugiados de Jan Yunis en 1962, en el sur del enclave, Sinwar se unió a Hamás cuando el Ahmed Yassin fundó el grupo en la época en que comenzó la Primera Intifada palestina en 1987.

Se le considera uno de los actores clave entre las Brigadas Qassam, brazo armado de Hamás, y la dirección política de la organización. Sinwar ha tomado la iniciativa de reevaluar las conexiones de solidaridad con Hamás.

Un solo Estado palestino