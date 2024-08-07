El grupo de resistencia palestino Hamás nombró a Yahya Sinwar como su nuevo líder político: se trata de una figura que, literalmente, creció en el movimiento y a quien se le considera un actor clave en la reconciliación nacional palestina.
Sinwar, que hasta ahora era el jefe de Hamás en Gaza, reemplazará como líder político del grupo a Ismail Haniyeh, asesinado por Israel en Teherán después de asistir a la investidura del nuevo presidente de Irán el pasado 31 de julio.
Al elegir a Sinwar como jefe, el grupo "está enviando un fuerte mensaje a la ocupación de que continuará su camino de resistencia", dijo a la agencia AFP un alto funcionario de Hamás.
El hombre de 61 años es un operador de seguridad "por excelencia", según Abu Abdallah, un miembro de Hamás que pasó años junto a él en cárceles israelíes.
"Toma decisiones con la máxima calma, pero es intratable cuando se trata de defender los intereses de Hamás", explicó Abdallah a AFP en 2017, después de que su excompañero de detención fuera elegido como líder del grupo en Gaza.
Nacido en el campo de refugiados de Jan Yunis en 1962, en el sur del enclave, Sinwar se unió a Hamás cuando el Ahmed Yassin fundó el grupo en la época en que comenzó la Primera Intifada palestina en 1987.
Se le considera uno de los actores clave entre las Brigadas Qassam, brazo armado de Hamás, y la dirección política de la organización. Sinwar ha tomado la iniciativa de reevaluar las conexiones de solidaridad con Hamás.
Un solo Estado palestino
Sinwar sueña con un solo Estado palestino que reúna la Gaza sitiada, Cisjordania ocupada y Jerusalén Este ocupada.
El ahora líder político de Hamás ha reiterado en varias ocasiones que no tolerará a nadie que se interponga en el camino de la reconciliación con Fatah. De hecho, se ha reportado que ha enviado emisarios a Mahmud Abbas para la reconciliación.
Fue uno de los 1.027 prisioneros árabes palestinos y árabes israelíes liberados por Tel Aviv a cambio de que Hamás entregara al soldado israelí Gilad Shalit en 2011.
En una entrevista de 2018, Sinwar sostuvo que "una nueva guerra no beneficia a nadie, ciertamente no a nosotros".
"El liderazgo de Hamás está tratando de alcanzar una tregua prolongada con Israel. En el pasado, tales treguas han resultado en un aumento de los envíos de alimentos y de medicamentos muy necesarios que actualmente las autoridades israelíes niegan o retienen durante largos períodos", agregó.
Cuando se le preguntó sobre el asedio israelí a Gaza y su respuesta a este, Sinwar señaló: "No estoy diciendo que no lucharé más. Estoy diciendo que no quiero más guerras. Lo que quiero es el fin del asedio. Mi primer compromiso es actuar en interés de mi pueblo; protegerlo y defender su derecho a la libertad y la independencia".
"El asedio no es silencioso", agregó.