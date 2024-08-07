No hace mucho tiempo Kamala Harris todavía buscaba reelegirse como vicepresidenta de Estados Unidos, junto al hoy presidente Joe Biden. Sin embargo, tras el retiro del mandatario de la contienda electoral, Harris pasó a ser la candidata del Partido Demócrata que en noviembre se enfrentará a Donald Trump en las urnas.

Y este martes, eligió a su propia fórmula vicepresidencial: Tim Walz, gobernador de Minnesota.

Con la selección de Walz termina un proceso intenso de "revisión" que se extendió por dos semanas, en el que Harris y su equipo investigaron y se reunieron con más de media docena de posibles candidatos para decidir quién sería el mejor compañero de fórmula para la campaña presidencial. La lista de opcionados, en sí misma, proporciona algunas pistas sobre lo que Harris buscaba en su segundo al mando.

Los seis finalistas, en contraste con Harris, eran hombres blancos. Cuatro eran gobernadores estatales: Josh Shapiro de Pensilvania, Andy Beshear de Kentucky, J.B. Pritzer de Illinois y Walz de Minnesota.

Tres provenían de estados indecisos o "en disputa", entre ellos Shapiro, Walz y el senador de Arizona Mark Kelly. Claramente, Harris quería un compañero de fórmula que pudiera equilibrar la boleta electoral demográficamente, contribuir a ganar las elecciones y ayudarla a gobernar una vez si llega a estar en el cargo.

Muchas personas consideraron que Shapiro, quien cumple con todos esos requisitos, era la opción obvia para la fórmula vicepresidencial. En 2022 fue elegido gobernador mientras se desempeñaba como fiscal general, y ha representado a los habitantes de Pensilvania en cargos estatales y locales durante más de 20 años.

La credencial más atractiva de Shapiro es justamente su popularidad entre los votantes de Pensilvania, un estado clave que podría llegar a determinar si Harris o su rival republicano Donald Trump ganan las elecciones de noviembre.

Con un índice de aprobación del 60%, parecía probable que Shapiro le diera a Harris una victoria en Pensilvania, y con eso tal vez la presidencia también.

¿Por qué Walz?

Sin embargo, Harris eligió a Walz en su lugar. ¿Qué revelo esto sobre ella como candidata y potencial presidenta?

En primer lugar, Harris eligió al candidato mejor calificado para la vicepresidencia. Walz es un gobernador que ha tenido dos mandatos y quien anteriormente sirvió durante 12 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. También es un veterano militar de 24 años y alguno vez fue el miembro de mayor rango de la Comisión de Asuntos de Veteranos de la Cámara.

De hecho, era el único candidato a vicepresidente que había servido tanto en el gobierno federal como en el estatal. De esta manera, puede aportarle experiencia ejecutiva a la Casa Blanca como gobernador y experiencia en política exterior como exmiembro del Congreso.

Como legislador, Walz se opuso a la invasión de Iraq y a las acciones militares estadounidenses en Siria. En general, apoya a Israel y, tras el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre, reafirmó el "derecho de Tel Aviv a defenderse". Sin embargo, Walz también ha manifestado su disposición a recibir críticas por la ofensiva militar de Israel en Gaza, así como su apoyo a un posible alto el fuego.

En comparación, Shapiro es un gobernador que se encuentra en su primer mandato y nunca ha ocupado un cargo federal. Si bien los votantes probablemente habrían considerado que él y otros finalistas a la vicepresidencia estaban bien calificados, Walz es el mejor preparado para servir como "segundo al mando" en la Casa Blanca de Harris, e incluso asumir el cargo de comandante en jefe si fuera necesario.

Algunos votantes demócratas también podrían haber objetado las críticas de Shapiro a los manifestantes universitarios que durante semanas rechazaron la agresión israelí en Gaza, aunque también ha sido crítico del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Beneficios de los compañeros de fórmula

El libro que escribí junto a Kyle C. Kopko, “Do Running Mates Matter?”, muestra que Harris probablemente se beneficiará de la credibilidad de Walz en estas elecciones.

Los electores esperan por encima de todo que el compañero de fórmula esté bien calificado para la vicepresidencia. Cuando los candidatos presidenciales se desvían de este estándar, tal vez en una apuesta desesperada por una ventaja electoral a corto plazo, pierden credibilidad ante los ciudadanos, quienes a su vez están menos dispuestos a dar su voto por ese candidato.