Türkiye presentó este miércoles una petición para unirse al caso de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que acusa a Israel por cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.

La intervención de Ankara insta a la comunidad internacional a reconocer y abordar la crisis humanitaria en el enclave, y añade argumentos legales para procesar a Tel Aviv por los crímenes de guerra, indicaron fuentes diplomáticas de Türkiye a TRT.

"Nuestra decisión de intervenir refleja la importancia que nuestro país atribuye a resolver la cuestión palestina dentro del marco del derecho y la justicia. La conciencia de humanidad y el derecho internacional garantizarán que los funcionarios israelíes rindan cuentas", informaron tras presentar la petición.

Asimismo, aseguraron que antes de sumarse al caso "se realizó un estudio jurídico integral con aportes y participación de instituciones y organizaciones relevantes. Como resultado, nuestra Declaración de Intervención con respecto a la solicitud, como país parte de la Convención sobre Genocidio en virtud del artículo 63 del Estatuto de la CIJ, fue presentada a la corte el 7 de agosto de 2024".

En esta línea, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, aseguró que Israel continúa aumentando los ataques contra palestinos inocentes con impunidad, y pidió que la comunidad internacional actúe para detener a Israel y sus partidarios.

Asimismo, el presidente del Comité de Justicia del Parlamento turco, afirmó que hasta ahora Israel no ha cumplido con las sentencias de la CIJ, pero que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, responderá por sus crímenes de guerra en Gaza.

El caso contra Israel

La CIJ es el principal y máximo órgano judicial de las Naciones Unidas. A esta instancia recurrió Sudáfrica en diciembre para denunciar que la ofensiva israelí en Gaza viola la Convención de la ONU sobre Genocidio de 1948. A finales de enero, emitió un fallo preliminar en el que ordenó a Israel que tome “todas las medidas a su alcance” para prevenir acciones que podrían entrar dentro de esta convención.