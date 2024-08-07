TÜRKİYE
Türkiye se suma al caso de genocidio de la CIJ contra Israel: qué significa
Ankara presentó este miércoles una petición ante la Corte Internacional de Justicia para unirse al caso de Sudáfrica contra Israel por cometer genocidio contra los palestinos.
La CIJ es el principal y máximo órgano judicial de las Naciones Unidas. / Foto: AA.
7 de agosto de 2024

Türkiye presentó este miércoles una petición para unirse al caso de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que acusa a Israel por cometer genocidio contra los palestinos en Gaza.

La intervención de Ankara insta a la comunidad internacional a reconocer y abordar la crisis humanitaria en el enclave, y añade argumentos legales para procesar a Tel Aviv por los crímenes de guerra, indicaron fuentes diplomáticas de Türkiye a TRT.

"Nuestra decisión de intervenir refleja la importancia que nuestro país atribuye a resolver la cuestión palestina dentro del marco del derecho y la justicia. La conciencia de humanidad y el derecho internacional garantizarán que los funcionarios israelíes rindan cuentas", informaron tras presentar la petición.

Asimismo, aseguraron que antes de sumarse al caso "se realizó un estudio jurídico integral con aportes y participación de instituciones y organizaciones relevantes. Como resultado, nuestra Declaración de Intervención con respecto a la solicitud, como país parte de la Convención sobre Genocidio en virtud del artículo 63 del Estatuto de la CIJ, fue presentada a la corte el 7 de agosto de 2024".

En esta línea, el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan, aseguró que Israel continúa aumentando los ataques contra palestinos inocentes con impunidad, y pidió que la comunidad internacional actúe para detener a Israel y sus partidarios.

Asimismo, el presidente del Comité de Justicia del Parlamento turco, afirmó que hasta ahora Israel no ha cumplido con las sentencias de la CIJ, pero que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, responderá por sus crímenes de guerra en Gaza.

RelacionadoHistórico fallo de la CIJ declara ilegal la ocupación israelí de Palestina

El caso contra Israel

La CIJ es el principal y máximo órgano judicial de las Naciones Unidas. A esta instancia recurrió Sudáfrica en diciembre para denunciar que la ofensiva israelí en Gaza viola la Convención de la ONU sobre Genocidio de 1948. A finales de enero, emitió un fallo preliminar en el que ordenó a Israel que tome “todas las medidas a su alcance” para prevenir acciones que podrían entrar dentro de esta convención.

Desde entonces, varios países han intervenido en el caso, utilizando una disposición del Estatuto de la CIJ que permite a terceros unirse al procedimiento si consideran que tienen “un interés de naturaleza jurídica que puede verse afectado por la decisión en el caso”. Hasta la fecha, Nicaragua, Colombia, Libia, México, Palestina y España han solicitado intervenir. El 1 de mayo, Türkiye anunció su intención de sumarse en el proceso contra Israel y la formalizará este miércoles 7 de agosto.

Es difícil predecir cuándo concluirán los procedimientos ante la corte. Pueden pasar de cuatro a cinco años antes de que esta emita un fallo definitivo, pero los argumentos que presenten las diferentes partes pueden ser la base para prevenir crímenes similares en el futuro.

El 24 de mayo, el tribunal determinó que las medidas impuestas anteriormente eran insuficientes debido al riesgo de desastre humanitario que afrontan los palestinos atrapados en la ciudad de Rafah. En julio, emitió un fallo que se consideró histórico: ordenó a Israel que detuviera "inmediatamente" su ofensiva en esta ciudad. Pero Tel Aviv hizo caso omiso de la orden.

Relacionado¿Qué pasará tras orden de arresto contra Netanyahu en Corte Internacional?

¿Por qué es importante que Türkiye se sume al caso?

Ahora, la CIJ deberá informar a Sudáfrica e Israel de la intervención de Türkiye y les solicitará sus observaciones por escrito.

Según fuentes diplomáticas de Türkiye, como signatario de la Convención sobre el Genocidio, este país debe prevenir y castigar los actos de genocidio. Su intervención subraya su compromiso con estas obligaciones y sienta un precedente para que otras naciones sigan su ejemplo al abordar crisis humanitarias.

"La declaración de Türkiye es la más detallada, completa y bien argumentada entre los países que la han solicitado. Este enfoque riguroso proporciona a la CIJ un marco jurídico sólido para interpretar con precisión la Convención sobre el Genocidio", añadieron.

Asimismo, precisaron que la presentación de Ankara describe las obligaciones en virtud de los artículos 1, 2 y 3 de la Convención y destaca la necesidad de adoptar medidas para investigar y enjuiciar los actos de genocidio.

