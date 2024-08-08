El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó el compromiso de Türkiye de apoyar el proceso de diálogo en Venezuela, durante una conversación con su homólogo de ese país, Nicolás Maduro.

Los mandatarios abordaron varios temas, incluido el estado de las relaciones bilaterales entre ambos países, así como asuntos regionales y globales, según informó el Gobierno turco en un comunicado.

En esta línea, Erdogan extendió sus mejores deseos a Venezuela, asegurando que espera paz, prosperidad y bienestar para su pueblo. También manifestó su deseo de que las elecciones en Venezuela traigan resultados positivos, y aseguró que Türkiye continuará apoyando el proceso de diálogo en ese país.

Por otro lado, Erdogan agradeció a Maduro por el apoyo del país latinoamericano a Palestina frente a la opresión israelí.