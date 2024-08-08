Las negociaciones sobre un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, así como un intercambio de rehenes y prisioneros, se han estancado y no se prevén reuniones entre las partes, según informaron medios israelíes. Las conversaciones se detuvieron tras el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, ejecutado por Israel en Teherán el miércoles pasado.

La información fue reportada por KAN, la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel, que citó fuentes israelíes y extranjeras anónimas. Las fuentes indicaron a este medio que las negociaciones están actualmente "estancadas" y que hasta el momento no se han fijado nuevas fechas para las reuniones entre los representantes de Tel Aviv con Qatar, Egipto y Estados Unidos, mediadores en las conversaciones con Hamás.

Además, KAN informó que las familias de los cautivos israelíes en Gaza que se reunieron con el equipo negociador israelí recibieron recientemente "mensajes muy pesimistas" sobre las perspectivas de progreso de las negociaciones.

Un bucle de contradicciones

Mientras tanto, la Casa Blanca reportó información opuesta. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, afirmó este miércoles que Israel y Hamás están cerca de alcanzar un cese del fuego en Gaza.

"Estamos más cerca de lo que creíamos haber estado alguna vez", aseguró Kirby a los periodistas.

Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó estas afirmaciones.

El equipo negociador israelí abandona El Cairo

Asimismo, el sábado pasado el equipo negociador israelí abandonó El Cairo, donde se llevaban a cabo las conversaciones, según el periódico israelí Yedioth Ahronoth. La delegación regresó a Tel Aviv debido a desacuerdos con Netanyahu, aunque no se especificó la naturaleza de dichos desacuerdos.

Desde entonces, Hamás, Egipto y Qatar no han comentado sobre la posibilidad de una reanudación de las negociaciones, especialmente tras el asesinato del líder político de Hamás, Haniyeh.