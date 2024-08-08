Las negociaciones sobre un alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza, así como un intercambio de rehenes y prisioneros, se han estancado y no se prevén reuniones entre las partes, según informaron medios israelíes. Las conversaciones se detuvieron tras el asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, ejecutado por Israel en Teherán el miércoles pasado.
La información fue reportada por KAN, la Corporación de Radiodifusión Pública de Israel, que citó fuentes israelíes y extranjeras anónimas. Las fuentes indicaron a este medio que las negociaciones están actualmente "estancadas" y que hasta el momento no se han fijado nuevas fechas para las reuniones entre los representantes de Tel Aviv con Qatar, Egipto y Estados Unidos, mediadores en las conversaciones con Hamás.
Además, KAN informó que las familias de los cautivos israelíes en Gaza que se reunieron con el equipo negociador israelí recibieron recientemente "mensajes muy pesimistas" sobre las perspectivas de progreso de las negociaciones.
Un bucle de contradicciones
Mientras tanto, la Casa Blanca reportó información opuesta. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, afirmó este miércoles que Israel y Hamás están cerca de alcanzar un cese del fuego en Gaza.
"Estamos más cerca de lo que creíamos haber estado alguna vez", aseguró Kirby a los periodistas.
Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, negó estas afirmaciones.
El equipo negociador israelí abandona El Cairo
Asimismo, el sábado pasado el equipo negociador israelí abandonó El Cairo, donde se llevaban a cabo las conversaciones, según el periódico israelí Yedioth Ahronoth. La delegación regresó a Tel Aviv debido a desacuerdos con Netanyahu, aunque no se especificó la naturaleza de dichos desacuerdos.
Desde entonces, Hamás, Egipto y Qatar no han comentado sobre la posibilidad de una reanudación de las negociaciones, especialmente tras el asesinato del líder político de Hamás, Haniyeh.
Tel Aviv no podría ir a la guerra sin la ayuda de EE.UU.
La preocupación por el estallido de una guerra regional aumentó notablemente tras el asesinato de Haniyeh.
En medio del estancamiento de las conversaciones y de la escalada de tensión en Oriente Medio, el general del ejército de reserva israelí, Itzhak Brik, aseguró que si Tel Aviv lanza un ataque preventivo contra Hezbollah e Irán, desencadenaría una guerra regional que Israel no podría combatir eficazmente sin el apoyo de Estados Unidos. Por el contrario, afirmó que las reacciones de Irán y Hezbollah, si son menores, "no nos arrastrarán necesariamente a una guerra regional".
Subrayó que el ejército israelí no tendría capacidad para responder a una guerra de esta magnitud, para defender su infraestructura nacional ni para derrotar a Irán y Hezbollah.
Brik también mencionó que el ejército israelí por sí solo carece de una estrategia que pueda ganar en una guerra regional, incluso si comienza con un ataque preventivo. Según él, Israel no puede soportar ni ganar la guerra sin la ayuda de Estados Unidos.
El genocidio continúa
Todo esto ocurre en medio de la devastadora ofensiva de Israel contra Gaza desde el 7 de octubre, a pesar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato.
Desde entonces, más de 39.600 palestinos han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y más de 91.600 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias locales.
Casi diez meses después del inicio del ataque israelí, gran parte de Gaza se encuentra en ruinas, en medio de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas.