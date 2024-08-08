Los países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) acusaron este miércoles a Israel de ser "enteramente responsable" del asesinato del líder político del movimiento de resistencia palestino Hamás, Ismail Haniyeh, la semana pasada en Irán.
La OCI indicó que "considera a Israel, potencia ocupante ilegal, enteramente responsable de este ataque abominable", que a su vez constituye un "grave ataque" a la soberanía de Irán, según un comunicado difundido al término de una reunión extraordinaria en la que participaron altos funcionarios de 57 países.
Por su parte, Arabia Saudita, país donde está la sede de la organización, calificó de "violación flagrante" de la soberanía de Irán el asesinato de Haniyeh.
El asesinato de líder político de Hamás "es una violación flagrante de la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional de la República Islámica de Irán (...) y constituye una amenaza para la paz y la seguridad regionales", afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores saudita, Waleed bin Abdulkarim Al Khuraiji, en un comunicado.
Además, el viceministro saudí se reunió con su homólogo turco, Nuh Yilmaz, para dialogar sobre el actual genocidio israelí en Gaza, según expresó este último en la red X: "Durante la reunión abordaron la actual masacre israelí en Gaza y los acontecimientos regionales".
La OCI arremete duramente contra Israel
Asimismo, la OCI instó al Consejo de Seguridad de la ONU a asumir sus responsabilidades y adoptar las medidas necesarias para obligar a Israel a respetar las normas del derecho internacional y poner fin a sus agresiones y ataques a Gaza.
También exigió el cese inmediato y completo de la ofensiva israelí contra los Estados de la región e hizo un llamamiento para evitar el riesgo de una guerra regional a gran escala que socavaría la seguridad y la estabilidad de todo Oriente Medio.
Incluso, llamó a adoptar las medidas necesarias para aplicar la reciente opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la ilegalidad de la ocupación israelí y exigirle cuentas por todos sus crímenes, de conformidad con el derecho penal internacional.
El secretario general de la organización también condenó el veto a las resoluciones sobre el establecimiento de un Estado palestino y la designación de la agencia para los refugiados palestinos (UNRWA) como organización terrorista.
En esta línea, pidió que se proporcione más apoyo político y financiero al presupuesto de la UNRWA para que esta pueda ejercer su papel vital de proporcionar servicios básicos a los refugiados palestinos y contribuir así a aliviar el sufrimiento humanitario del pueblo palestino en Gaza.
¿Qué países integran la Organización para la Cooperación Islámica?
La Organización para la Cooperación Islámica es un organismo internacional creado en 1969 y que agrupa a los estados que cuentan con un gran porcentaje de población musulmana.
Tiene como objetivos principales promover la solidaridad entre sus miembros, desarrollar la cooperación económica, cultural y educativa, y fomentar la paz y seguridad internacionales mediante el diálogo y la defensa de los derechos humanos.
La sede de la OCI se encuentra en Yeda, una ciudad costera de Arabia Saudita a orillas del Mar Rojo.
La organización cuenta con 57 países miembros, que se encuentran principalmente en Oriente Medio, África, Asia Central y el Sudeste Asiático, representando a la mayoría de la población musulmana en el mundo.
En Europa, los miembros son Albania, Bosnia y Herzegovina, y la República Turca de Chipre del Norte, aunque estos dos últimos tienen categoría de observadores.
En Asia, los miembros incluyen Afganistán, Azerbaiyán, Bangladesh, Brunéi, Indonesia, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Malasia, Maldivas, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Türkiye, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina y Yemen.
Por su parte, los países miembros de África son: Argelia, Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Comoras, Costa de Marfil, Yibuti, Egipto, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Libia, Malí, Mauritania, Mozambique, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Túnez y Uganda.
También cuenta con dos países de América del Sur, Guyana y Surinam, países con importante población musulmana.