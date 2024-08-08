Los países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) acusaron este miércoles a Israel de ser "enteramente responsable" del asesinato del líder político del movimiento de resistencia palestino Hamás, Ismail Haniyeh, la semana pasada en Irán.

La OCI indicó que "considera a Israel, potencia ocupante ilegal, enteramente responsable de este ataque abominable", que a su vez constituye un "grave ataque" a la soberanía de Irán, según un comunicado difundido al término de una reunión extraordinaria en la que participaron altos funcionarios de 57 países.

Por su parte, Arabia Saudita, país donde está la sede de la organización, calificó de "violación flagrante" de la soberanía de Irán el asesinato de Haniyeh.

El asesinato de líder político de Hamás "es una violación flagrante de la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional de la República Islámica de Irán (...) y constituye una amenaza para la paz y la seguridad regionales", afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores saudita, Waleed bin Abdulkarim Al Khuraiji, en un comunicado.

Además, el viceministro saudí se reunió con su homólogo turco, Nuh Yilmaz, para dialogar sobre el actual genocidio israelí en Gaza, según expresó este último en la red X: "Durante la reunión abordaron la actual masacre israelí en Gaza y los acontecimientos regionales".

La OCI arremete duramente contra Israel

Asimismo, la OCI instó al Consejo de Seguridad de la ONU a asumir sus responsabilidades y adoptar las medidas necesarias para obligar a Israel a respetar las normas del derecho internacional y poner fin a sus agresiones y ataques a Gaza.

También exigió el cese inmediato y completo de la ofensiva israelí contra los Estados de la región e hizo un llamamiento para evitar el riesgo de una guerra regional a gran escala que socavaría la seguridad y la estabilidad de todo Oriente Medio.

Incluso, llamó a adoptar las medidas necesarias para aplicar la reciente opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la ilegalidad de la ocupación israelí y exigirle cuentas por todos sus crímenes, de conformidad con el derecho penal internacional.

El secretario general de la organización también condenó el veto a las resoluciones sobre el establecimiento de un Estado palestino y la designación de la agencia para los refugiados palestinos (UNRWA) como organización terrorista.