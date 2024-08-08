En medio de los disturbios desatados por organizaciones de extrema derecha en diferentes ciudades de Reino Unido, que han tenido como víctimas a musulmanes, migrantes y refugiados, varios países han emitido alertas de viaje a sus ciudadanos.

Nigeria, Malasia y Australia fueron los primeros en difundir estas advertencias, a las que luego se sumaron Kenia e India.

La Alta Comisión de Kenia en Londres aseguró este martes que está siguiendo de cerca el "malestar social" que se está desarrollando en varias ciudades del país.

"La Alta Comisión desea alentar a los kenianos que viven en el Reino Unido y las Islas del Norte a permanecer atentos a sus movimientos y seguir las orientaciones proporcionadas por las autoridades locales", señaló.

India también emitió un aviso para los ciudadanos que viajan a ese país, pidiéndoles que permanezcan atentos y ejerzan la debida precaución luego de las violentas protestas y disturbios contra la inmigración. "Es aconsejable seguir las noticias locales y los avisos emitidos por las agencias de seguridad locales, y evitar las zonas donde se están desarrollando protestas", señaló en un comunicado.

Asimismo, Emiratos Árabes Unidos también emitió una advertencia similar, instando a los ciudadanos a tener cautela tras los problemas de seguridad.