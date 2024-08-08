EUROPA
Países alertan sobre viajes a Reino Unido por violencia de extrema derecha
Kenia, Australia e India, entre otros, alertan a sus ciudadanos sobre el peligro de viajar a Reino Unido tras los disturbios desatados por grupos de ultraderecha contra musulmanes y migrantes.
Los manifestantes atacaron al menos dos mezquitas, y el Ministerio del Interior del Reino Unido anunció que ofrecería seguridad de emergencia a los lugares de culto islámicos. / Foto: Reuters.
8 de agosto de 2024

En medio de los disturbios desatados por organizaciones de extrema derecha en diferentes ciudades de Reino Unido, que han tenido como víctimas a musulmanes, migrantes y refugiados, varios países han emitido alertas de viaje a sus ciudadanos.

Nigeria, Malasia y Australia fueron los primeros en difundir estas advertencias, a las que luego se sumaron Kenia e India.

La Alta Comisión de Kenia en Londres aseguró este martes que está siguiendo de cerca el "malestar social" que se está desarrollando en varias ciudades del país.

"La Alta Comisión desea alentar a los kenianos que viven en el Reino Unido y las Islas del Norte a permanecer atentos a sus movimientos y seguir las orientaciones proporcionadas por las autoridades locales", señaló.

India también emitió un aviso para los ciudadanos que viajan a ese país, pidiéndoles que permanezcan atentos y ejerzan la debida precaución luego de las violentas protestas y disturbios contra la inmigración. "Es aconsejable seguir las noticias locales y los avisos emitidos por las agencias de seguridad locales, y evitar las zonas donde se están desarrollando protestas", señaló en un comunicado.

Asimismo, Emiratos Árabes Unidos también emitió una advertencia similar, instando a los ciudadanos a tener cautela tras los problemas de seguridad.

Vandalismo de extrema derecha

El Reino Unido ha sido testigo de días de disturbios desde el asesinato de tres niñas el pasado miércoles. Entonces, se volvió viral en internet una noticia falsa que aseguraba que el sospechoso era un migrante musulmán. Sin embargo, luego se conoció que el sospechoso no es musulmán y que nació en Gales.

Desde ese momento, las comunidades musulmanas han sufrido ataques en varias ciudades de Gran Bretaña, mientras grupos de manifestantes rompieron ventanas de mezquitas, comercios y hoteles que albergan a solicitantes de asilo.

En respuesta, el gobierno británico anunció haber aumentado su capacidad penitenciaria para hacer frente a los violentos disturbios. Hasta el momento han sido detenidas unas 400 personas.

"Mi mensaje a cualquiera que elija participar en esta violencia y brutalidad es simple: la policía, los tribunales y las prisiones están preparados y enfrentarán las consecuencias de sus actos atroces", sostuvo la secretaria de Justicia, Shabana Mahmood.

Por Ahmed Bajouich, Jessica Costa