La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, aseguró que ve posible que Colombia, Brasil y México alcancen una solución “firme y efectiva" para la situación del país a través del diálogo con el presidente Nicolás Maduro.

"Yo no descarto que esta iniciativa pueda efectivamente lograr establecer unos términos de una negociación clara, firme y efectiva", afirmó Machado en una entrevista con medios locales.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el pasado 28 de julio que Maduro ganó la reelección, pero la oposición ha rechazado los resultados y dice tener pruebas de que triunfó sobre el actual gobierno. En este marco y tras las protestas que se desataron Caracas y otros puntos del país, el presidente colombiano Gustavo Petro, su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el mexicano Andrés Manuel López Obrador impulsan un acuerdo político que permita superar la compleja situación en Venezuela.

Relacionado Colombia pide “cautela” en Venezuela para evitar “brotes de violencia”

En esta línea, Machado señaló que "indiscutiblemente" los líderes de esos países tienen un "canal de comunicación" con el gobierno de Maduro que otros no tienen, y añadió que no descarta que además puedan incorporarse otros países al diálogo. "Creo que se han mantenido en una posición prudente para mantener esta interlocución", aseguró.