La líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, aseguró que ve posible que Colombia, Brasil y México alcancen una solución “firme y efectiva" para la situación del país a través del diálogo con el presidente Nicolás Maduro.
"Yo no descarto que esta iniciativa pueda efectivamente lograr establecer unos términos de una negociación clara, firme y efectiva", afirmó Machado en una entrevista con medios locales.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el pasado 28 de julio que Maduro ganó la reelección, pero la oposición ha rechazado los resultados y dice tener pruebas de que triunfó sobre el actual gobierno. En este marco y tras las protestas que se desataron Caracas y otros puntos del país, el presidente colombiano Gustavo Petro, su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el mexicano Andrés Manuel López Obrador impulsan un acuerdo político que permita superar la compleja situación en Venezuela.
En esta línea, Machado señaló que "indiscutiblemente" los líderes de esos países tienen un "canal de comunicación" con el gobierno de Maduro que otros no tienen, y añadió que no descarta que además puedan incorporarse otros países al diálogo. "Creo que se han mantenido en una posición prudente para mantener esta interlocución", aseguró.
Machado, que no pudo participar en los comicios, en los cuáles se postuló Edmundo González Urrutia, señaló también que "nadie está retrocediendo y nadie está desmoralizado, al contrario, estamos abocados a cumplir las siguientes etapas” de negociación.
Este miércoles, el Gobierno de Colombia instó “a que haya mucha cautela, mucha prudencia, para evitar que se generen brotes de violencia" en Venezuela. Por su parte, Lula abogó por un entendimiento entre gobierno y oposición, mientras reiteraba su llamado para que se hagan públicas las actas electorales.
El 28 de julio, tras el cierre de los comicios, el CNE informó que Maduro había ganado con el 51,8% de los votos, aunque la oposición sostiene que obtuvo más del 70% de los votos. Tras estos anuncios, se desataron protestas en la capital, Caracas, y otros lugares del país. Se estima que fallecieron 24 personas durante las manifestaciones, de acuerdo con informes de la ONG de derechos humanos Provea y de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Por su parte, Maduro reportó dos militares fallecidos y declaró que hay más de 2.200 personas arrestadas debido a que estaban vinculadas con un plan para derrocar al Gobierno.