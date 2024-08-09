Brasil y Nicaragua expulsaron a sus respectivos embajadores este jueves, en medio de una creciente tensión diplomática que se acentuó con la ausencia de representantes del Gobierno brasileño en un evento significativo para el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

El distanciamiento entre Ortega y su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, que solían ser aliados, creció en el último año y llegó a su punto más alto esta semana. Según indicaron fuentes diplomáticas a AFP, el Gobierno de Nicaragua protestó por la ausencia de la embajadora del país sudamericano, Breno Souza da Costa, en las celebraciones por el aniversario número 45 de la revolución sandinista en Nicaragua, una conmemoración significativa para Ortega, ya que fue el acontecimiento que le permitió llegar al poder.

Aunque De Souza no fue el único diplomático ausente en la ceremonia, el Gobierno del país centroamericano le pidió que abandonara el país.

Poco después, Brasilia respondió de la misma forma. El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró en un comunicado que había decidido expulsar a la embajadora nicaragüense, Fulvia Patricia Castro Matu, “como resultado de la aplicación del principio de reciprocidad a la medida adoptada por el gobierno nicaragüense sobre el embajador brasileño en Managua”. Sin embargo, precisó que la salida de su embajador no representa una ruptura total de las relaciones con Managua.

Por su parte, el Gobierno de Ortega indicó que ambos embajadores habían dejado sus puestos, pero no mencionó que habían sido expulsados ni dio detalles sobre los motivos para ello.