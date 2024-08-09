El líder independentista y expresidente del gobierno autonómico de Cataluña, Carles Puigdemont, reapareció este jueves en Barcelona tras permanecer casi siete años en el extranjero, fuera del alcance de la justicia española. Sin embargo, tras un breve discurso ante una multitud, volvió a desaparecer.

"Vuelve hacia Waterloo", declaró a la radio catalana RAC1 Jordi Turull, secretario general del partido de Puigdemont, Juntos por Cataluña (JxCAT), en referencia a la localidad belga cercana a Bruselas donde el líder independentista ha pasado la mayor parte de los últimos años.

Su entrada, breve estancia y nueva retirada de España han suscitado fuertes críticas sobre el dispositivo policial desplegado para detenerlo.

Una breve pero significativa aparición

Puigdemont, quien se encontraba en Barcelona desde el martes, según afirmó un líder de su partido, reapareció el jueves ante miles de simpatizantes que lo recibieron agitando banderas independentistas.

Puigdemont reapareció en un escenario dispuesto cerca del Parlamento regional, donde se preparaba la elección del nuevo presidente catalán, el socialista Salvador Illa, que pertenece al mismo partido del gobierno de Pedro Sánchez.

Se pensaba que intentaría entrar al Parlamento catalán para participar como diputado en la sesión de investidura del nuevo presidente de la región.

Sin embargo, tras dar un breve discurso, el líder independentista desapareció, pese al amplio dispositivo de seguridad desplegado para detenerlo.

Relacionado Pedro Sánchez responde en una carta a la denuncia contra su esposa

La justicia española pide explicaciones

Esta nueva evasión ha provocado una avalancha de críticas sobre el dispositivo para capturar a Puigdemont, quien había anunciado su regreso con anticipación.

En la mira está sobre todo la Policía catalana, cuya actuación ya fue puesta en cuestión durante la crisis de 2017. En esta línea, dos agentes fueron detenidos el jueves bajo sospecha de haber colaborado con su huida.