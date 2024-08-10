En una nueva masacre, Israel mató al menos a 100 personas e hirió a decenas más en un bombardeo contra una escuela en el este de la Ciudad de Gaza, donde palestinos desplazados hacían la oración del Fajr, la del amanecer.

"Los aviones de guerra de la ocupación bombardearon la escuela mientras los civiles estaban realizando la oración del Fajr", reportó agencia de noticias palestina WAFA a primera hora de este sábado.

Ismail Al-Thawabta, director general de la Oficina de Prensa de Gaza, declaró a la agencia de noticias AFP que el ataque "dejó más de 100 mártires y decenas de heridos, la mayoría de los cuales están en estado grave y crítico".

La oficina de prensa señaló que la escuela albergaba a unas 250 personas, aproximadamente la mitad de ellos mujeres y niños.

Funcionarios de defensa civil locales indicaron que el Ejército de Israel disparó tres misiles contra la escuela, derrumbando el edificio. También subrayaron que aún no han logrado localizar a todas las víctimas.

Grupos palestinos rechazan la masacre

Las facciones palestinas, incluidas Hamás y Fatah, condenaron duramente el ataque que destruyó la escuela de Al-Taba'een, donde muchas personas se refugiaban, ubicada en el barrio de Al-Daraj. Calificaron el bombardeo de una "masacre espantosa".

El grupo de resistencia palestino Hamás emitió un comunicado rechazando los hechos, que catalogó como un “grave crimen contra la humanidad”.

El movimiento destacó que este incidente forma parte de un “patrón más amplio de violencia, que incluye ataques previos a hospitales y edificios residenciales”.

Por su parte, el portavoz de Fatah, Munther Al-Hayek, dijo que el ataque es “un crimen atroz contra civiles desplazados” y pidió a la comunidad internacional que intervenga de inmediato. “La sangre de los niños clama a la conciencia mundial para detener el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza”, afirmó Hayek.

El movimiento Yihad Islámica calificó el ataque como un "crimen de guerra en toda regla" y dijo: "Elegir el momento de la oración del amanecer para llevar a cabo esta horrible y terrible masacre confirma que el enemigo tenía la intención de causar el mayor número posible de mártires entre los civiles, incluidos niños y ancianos".

El Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP) también condenó la “masacre”, argumentando que “tales crímenes sólo podrían ser cometidos por Israel debido al respaldo político y militar” que recibe de Estados Unidos y el “silencio ensordecedor” de la comunidad internacional.

En esa misma línea, la Oficina de Prensa de Gaza instó a la comunidad internacional y a las organizaciones globales a “presionar a Israel para que detenga el actual genocidio y la limpieza étnica de civiles y personas desplazadas en Gaza”.

Israel admite ataque