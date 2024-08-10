Un avión turbohélice se estrelló cerca de Sao Paulo, Brasil, este viernes, y las 61 personas que iban a bordo murieron, informaron funcionarios locales cerca del lugar del accidente.

“No hubo sobrevivientes", dijo en un correo electrónico a la agencia de noticias AFP la Alcaldía de Valinhos, que participó en las tareas de asistencia tras la caída de la aeronave.

La aerolínea Voepass, que operaba el avión, inicialmente informó que había 62 personas a bordo, sin embargo, horas después revisó la cifra y precisó que en el avión viajaban "57 pasajeros y 4 tripulantes", para un total de 61.

El avión se precipitó sobre una zona residencial del municipio de Vinhedo, ubicado a unos 80 km al noroeste de Sao Paulo.

Un video compartido en redes sociales muestra lo que parece ser el avión, fabricado por la compañía ATR, girando fuera de control mientras se desploma detrás de un grupo de árboles cerca de las casas. Luego se produjo una gran columna de humo negro desde el lugar del impacto.

Imágenes transmitidas por medios locales también mostraron un avión cayendo en picado a gran velocidad.

Los funcionarios de la ciudad de Valinhos, cerca de Vinhedo, dijeron que solo una casa en el complejo de condominios local sufrió daños. No hubo víctimas adicionales del accidente, añadieron las autoridades.

Voepass añadió que todavía no se conocen las causas de la caída de la aeronave: “Aún no hay confirmación de cómo se produjo el accidente”.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó la tragedia durante su intervención en un acto oficial y pidió un minuto de silencio por las víctimas.

El avión había despegado de Cascavel, en el estado de Paraná, con destino al principal aeropuerto internacional Guarulhos, el principal de Sao Paulo, según Voepass.

La aeronave “no respondió a las llamadas”

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) señaló el vuelo "ocurrió dentro de la normalidad” hasta la 1:30 p.m., hora local. Pero un minuto después "la aeronave no respondió a las llamadas" de control y "tampoco declaró una emergencia ni estar bajo condiciones meteorológicas adversas".

Y añadió que “la pérdida de contacto con el radar” ocurrió a la 1:22 p.m.

La caja negra, que contiene los registros de vuelo, "ya fue encontrada, aparentemente preservada", dijo el secretario de Seguridad del estado de Sao Paulo, Guilherme Derrite, a la prensa en el lugar.

“Vi el avión cayendo prácticamente encima de mi casa”

Nathalie Cicari, quien vive al lado del sitio de la caída, describió a CNN Brasil que el accidente fue "aterrador".