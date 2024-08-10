Un avión turbohélice se estrelló cerca de Sao Paulo, Brasil, este viernes, y las 61 personas que iban a bordo murieron, informaron funcionarios locales cerca del lugar del accidente.
“No hubo sobrevivientes", dijo en un correo electrónico a la agencia de noticias AFP la Alcaldía de Valinhos, que participó en las tareas de asistencia tras la caída de la aeronave.
La aerolínea Voepass, que operaba el avión, inicialmente informó que había 62 personas a bordo, sin embargo, horas después revisó la cifra y precisó que en el avión viajaban "57 pasajeros y 4 tripulantes", para un total de 61.
El avión se precipitó sobre una zona residencial del municipio de Vinhedo, ubicado a unos 80 km al noroeste de Sao Paulo.
Un video compartido en redes sociales muestra lo que parece ser el avión, fabricado por la compañía ATR, girando fuera de control mientras se desploma detrás de un grupo de árboles cerca de las casas. Luego se produjo una gran columna de humo negro desde el lugar del impacto.
Imágenes transmitidas por medios locales también mostraron un avión cayendo en picado a gran velocidad.
Los funcionarios de la ciudad de Valinhos, cerca de Vinhedo, dijeron que solo una casa en el complejo de condominios local sufrió daños. No hubo víctimas adicionales del accidente, añadieron las autoridades.
Voepass añadió que todavía no se conocen las causas de la caída de la aeronave: “Aún no hay confirmación de cómo se produjo el accidente”.
Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó la tragedia durante su intervención en un acto oficial y pidió un minuto de silencio por las víctimas.
El avión había despegado de Cascavel, en el estado de Paraná, con destino al principal aeropuerto internacional Guarulhos, el principal de Sao Paulo, según Voepass.
La aeronave “no respondió a las llamadas”
La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) señaló el vuelo "ocurrió dentro de la normalidad” hasta la 1:30 p.m., hora local. Pero un minuto después "la aeronave no respondió a las llamadas" de control y "tampoco declaró una emergencia ni estar bajo condiciones meteorológicas adversas".
Y añadió que “la pérdida de contacto con el radar” ocurrió a la 1:22 p.m.
La caja negra, que contiene los registros de vuelo, "ya fue encontrada, aparentemente preservada", dijo el secretario de Seguridad del estado de Sao Paulo, Guilherme Derrite, a la prensa en el lugar.
“Vi el avión cayendo prácticamente encima de mi casa”
Nathalie Cicari, quien vive al lado del sitio de la caída, describió a CNN Brasil que el accidente fue "aterrador".
"Estaba almorzando, escuché un ruido muy fuerte y muy cerca de mí, pensé que era un dron", pero "mucho más alto", explicó sobre los segundos previos al choque.
"Salí al balcón y vi el avión girando en remolino. En segundos me di cuenta de que no era un movimiento normal para un avión. Sólo dio tiempo de agacharme y como hacen en las películas, rezar. Ahí fue cuando escuché el ruido enorme de la caída", relató. Y luego "el humo negro subiendo".
Cicari no sufrió heridas, pero debió abandonar su casa que fue invadida por el humo.
"Vi el avión cayendo, desgobernado, prácticamente encima de mi casa, de mi propiedad... luego se inclinó y cayó a una cuadra de aquí", dijo al canal local Band News Ricardo Rodrigues, habitante del barrio donde ocurrió el accidente.
"Llegué al lugar y vi muchos cuerpos en el suelo, muchos", agregó.
"Los cuerpos serán trasladados a la unidad central de la morgue" de Sao Paulo, informó el gobierno del estado.
El incendio está controlado
La Policía Militar sobre el terreno informó que el incendio que había provocado el accidente ya estaba controlado.
Equipos del Cuerpo de Bomberos, de la Policía Militar y de Defensa Civil se encontraban en el lugar para prestar asistencia.
Luiz Ricardo de Souza Nascimento, uno de los directores de la Agencia Nacional de Aviación Civil, dijo en una conferencia de prensa en Brasilia que la aeronave cumplía con todas las normas vigentes y la tripulación con todos los certificados válidos.
El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil (Cenipa) abrió una investigación para determinar las causas.
El avión había sido fabricado por la empresa francoitaliana ATR. La compañía dijo en un comunicado que fue informada del accidente y que sus especialistas "están totalmente comprometidos a apoyar la investigación en curso". "Nuestros pensamientos están con las personas afectadas", agregó.
El primer vuelo de esa aeronave fabricada en Francia fue en abril de 2010, de acuerdo con la página planespotters.net.
Türkiye envía sus condolencias
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye expresó sus condolencias por el accidente aéreo en Brasil. "Lamentamos saber que 61 personas perdieron la vida en un accidente aéreo en Sao Paulo. Enviamos nuestras condolencias al pueblo de Brasil y a las familias de las víctimas", señaló.