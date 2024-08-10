El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, hizo un llamado para que los autores de las masacres en Gaza rindan cuentas, al insistir en que no debe haber impunidad.

Durante una conferencia de prensa conjunta con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Montenegro, Ervin Ibrahimovic, en Estambul este viernes, Fidan subrayó la importancia de ejercer presión internacional sobre Israel para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la asediada Gaza y evitar un mayor sufrimiento del pueblo palestino.

Fidan reiteró el apoyo de Türkiye al caso de genocidio que presentó Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, subrayando la participación de Ankara en los procedimientos legales. Türkiye se unió como parte al caso este miércoles.

"La región no puede soportar más tensiones, conflictos o guerras. Hay que detener a Israel", afirmó Fidan, dirigiendo su mensaje a los países que apoyan incondicionalmente a Tel Aviv y le suministran armas.

"Está claro quién está escalando la tensión. Dejen de culpar a las partes equivocadas. Para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio es necesario poner freno a las acciones de Israel. Quienes apoyan incondicionalmente a Israel son cómplices de la masacre en Gaza", aseveró.