TÜRKİYE
Ministro turco pide juicio internacional para autores de masacres en Gaza
Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, aseguró que los perpetradores de masacres en Gaza deben rendir cuentas y que la región no puede soportar una mayor escalada.
El ministro Hakan Fidan, a la derecha, explicó la importancia de que los responsables de las masacres en Gaza no queden impunes, durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Montenegro, Ervin Ibrahimovic. Foto: AA / Others
10 de agosto de 2024

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, hizo un llamado para que los autores de las masacres en Gaza rindan cuentas, al insistir en que no debe haber impunidad.

Durante una conferencia de prensa conjunta con el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Montenegro, Ervin Ibrahimovic, en Estambul este viernes, Fidan subrayó la importancia de ejercer presión internacional sobre Israel para permitir la entrada de ayuda humanitaria a la asediada Gaza y evitar un mayor sufrimiento del pueblo palestino.

Fidan reiteró el apoyo de Türkiye al caso de genocidio que presentó Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, subrayando la participación de Ankara en los procedimientos legales. Türkiye se unió como parte al caso este miércoles.

"La región no puede soportar más tensiones, conflictos o guerras. Hay que detener a Israel", afirmó Fidan, dirigiendo su mensaje a los países que apoyan incondicionalmente a Tel Aviv y le suministran armas.

"Está claro quién está escalando la tensión. Dejen de culpar a las partes equivocadas. Para lograr la paz y la estabilidad en Oriente Medio es necesario poner freno a las acciones de Israel. Quienes apoyan incondicionalmente a Israel son cómplices de la masacre en Gaza", aseveró.

Fidan reiteró el compromiso de Türkiye con la paz y la estabilidad en la región, destacando la urgente necesidad de detener las políticas agresivas de Israel para evitar una mayor complicidad en la violencia en curso.

Ibrahimovic está de visita en Türkiye para hablar de las relaciones bilaterales, Gaza y otros asuntos con funcionarios turcos.

La brutal ofensiva israelí contra Gaza ha matado a casi 39.700 personas desde octubre tras un ataque transfronterizo del grupo de resistencia palestino Hamás.

Más de 10 meses después del inicio de la agresión israelí, grandes extensiones de Gaza se encuentran en ruinas en medio de un bloqueo paralizante de alimentos, agua potable y medicinas.

Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que le ordenó detener de inmediato su operación militar en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la guerra antes de ser invadida el 6 de mayo.

FUENTE:TRT Español y agencias
