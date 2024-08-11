En medio de la tragedia y el dolor por la masacre que Israel perpetró en una escuela de Gaza donde personas desplazadas rezaban en la mañana de este sábado, Palestina señaló que considera que el fracaso de la comunidad internacional y sus instituciones es la razón por la que Tel Aviv lanzó el catastrófico ataque.

Al menos 100 palestinos murieron y varios resultaron heridos luego de que aviones de guerra israelíes atacaron la escuela Al Taba'een, en Ciudad de Gaza, justo cuando se realizaban las oraciones del Fajr (amanecer) a primera hora este sábado.

“La masacre en la escuela Al Taba'een es el resultado del fracaso de la comunidad internacional y sus instituciones, incluido el Consejo de Seguridad (de la ONU), a la hora de cumplir con sus responsabilidades para detener el genocidio contra el pueblo palestino”, aseveró el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino en un comunicado.

En esa línea destacó que “la ocupación ilegal israelí es inhumana, y debe rendir cuentas y ser castigada por sus crímenes, junto con cualquier estado o entidad cómplice de estas atrocidades”.

El ministerio también exigió una convocatoria inmediata del Consejo de Seguridad de la ONU “para que aplique sus resoluciones y obligue a Israel, la potencia ocupante ilegal, a cumplir con el derecho internacional y las resoluciones de la ONU”.

Con el bombardeo de la escuela Al Taba'een, el número total de escuelas atacadas por el ejército israelí en la Ciudad de Gaza durante la última semana ha aumentado a seis, según un recuento de Anadolu.

Relatora de la ONU acusa a Israel de “genocidio”

Tras el letal ataque del sábado, la relatora especial de la ONU sobre Palestina, Francesca Albanese, acusó a Israel de ejecutar un "genocidio" en Gaza.

Al describir el enclave como "el mayor y más vergonzoso campo de concentración del siglo XXI", escribió en X: "Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos, un barrio a la vez, un hospital a la vez, una escuela a la vez, un campo de refugiados a la vez, una 'zona segura' a la vez".

La relatora también apuntó al uso de armas estadounidenses y europeas en los ataques israelíes. Y expresó su consternación por lo que denominó la "indiferencia de todas las 'naciones civilizadas'" ante la situación en Gaza.

"Que los palestinos nos perdonen por nuestra incapacidad colectiva para protegerlos, honrando el significado más básico del derecho (internacional)", subrayó Albanese.