El grupo de resistencia palestino Hamás exigió que los mediadores para lograr el alto el fuego en Gaza presenten un plan de implementación de la propuesta que respalda el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la cual se había acordado el pasado 2 de julio.

El grupo emitió un comunicado este domingo en el que solicitó a los mediadores "presentar un plan para implementar lo que ofrecieron al movimiento y que fue acordado el 2 de julio, basado en la propuesta respaldada por Biden y la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, y para obligar a la ocupación (israelí) a adherirse a ellos, en lugar de proceder con más rondas de negociaciones o nuevas propuestas que permitan encubrir la agresión de la ocupación y le den más tiempo".

Israel "ha escalado su agresión contra nuestro pueblo y ha cometido más masacres, incluido el asesinato del líder del movimiento Ismail Haniyeh, lo que confirma sus intenciones de continuar la agresión y no alcanzar un acuerdo de alto el fuego", añadió Hamás.

Los mediadores de Egipto, Qatar y Estados Unidos instaron el jueves a Israel y Hamás a alcanzar un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes sin más demoras ni excusas.

"No hay más tiempo que perder ni excusas de ninguna de las partes para más demoras", decía una declaración trilateral conjunta publicada por Amiri Diwan, la oficina del emir de Qatar.

“Un acuerdo sin demora”

Los mediadores expresaron su disposición "a presentar una propuesta final de acuerdo que resuelva las cuestiones pendientes de implementación de una manera que satisfaga las expectativas de todas las partes".

También pidieron a Israel y Hamás "que reanuden las conversaciones urgentes el 15 de agosto en Doha o El Cairo para cerrar todas las cuestiones restantes y comenzar la implementación del acuerdo sin más demora".

Relacionado Los retos del plan de alto el fuego en Gaza que aprobó Consejo de Seguridad

En su declaración, Hamás también mencionó el brutal bombardeo que Israel lanzó a primera hora del sábado contra una escuela donde se refugiaban personas desplazadas. El ataque mató al menos a 100 palestinos e hirió a decenas más.

"El enemigo cometió un crimen atroz, llevando a cabo una masacre contra personas desplazadas en una escuela en el barrio de Daraj de Gaza", dijo. Hamás

Sobre los esfuerzos anteriores por lograr un acuerdo de alto el fuego, el movimiento dijo que había participado en "numerosas rondas de negociaciones y había proporcionado toda la flexibilidad y positividad necesarias para lograr los objetivos e intereses de los palestinos, incluida la facilitación de un intercambio de rehenes, la ayuda a nuestro pueblo, el regreso de las personas desplazadas y la reconstrucción de lo que fue destruido por la agresión".

Durante meses, Egipto, Qatar y Estados Unidos han liderado negociaciones indirectas entre Israel y Hamás, pero no se ha llegado a ningún acuerdo, pues Tel Aviv se ha negado a cumplir con las demandas del grupo palestino de poner fin a la guerra, retirar las tropas de Gaza y permitir que los palestinos desplazados regresen al norte del enclave.

Relacionado ¿Aceptará Israel un acuerdo con Hamás?

En mayo pasado, Biden dijo que Israel había presentado un acuerdo de tres fases que pondría fin a las hostilidades en Gaza y garantizaría la liberación de los rehenes israelíes en el enclave costero.

El plan incluye un alto el fuego, un intercambio de rehenes por prisioneros y la reconstrucción de Gaza.

¿Qué plantea el plan propuesto por Biden?

La propuesta de tres fases empezaría con una tregua que incluye el retiro de las tropas israelíes de las “zonas pobladas” de Gaza por seis semanas y la liberación de algunos rehenes.

De acuerdo a lo anunciado por Biden, la retirada sería de "todas las áreas pobladas de Gaza", mientras que sus funcionarios aclararon que esto incluye "áreas densamente pobladas" donde las fuerzas israelíes están operando actualmente.

Asimismo, se liberaría un número no especificado de rehenes durante el período inicial, entre ellos mujeres, ancianos y heridos, a cambio de la liberación de “cientos” de prisioneros palestinos, según las declaraciones del presidente estadounidense.