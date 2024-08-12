El ataque aéreo israelí que mató al menos a 100 palestinos e hirió a decenas más en una escuela de Gaza este sábado deja escenas de horror y familias aniquiladas. Las imágenes de cuerpos desmembrados, recolectados en bolsas de plástico, han generado una conmoción a nivel internacional.

La mayoría de los palestinos desplazados que estaban en la escuela eran mujeres y niños. Una gran parte de los 250 civiles que se refugiaban allí se habían reunido para orar al amanecer cuando tres misiles cayeron sobre ellos y derrumbaron el edificio, informó la Oficina de Prensa de Gaza.

Los videos difundidos tras el ataque, que fue uno de los más letales en los 10 meses de ofensiva genocida, muestran las llamas que se elevan desde la escuela, mientras se escuchan gritos desgarradores.

Relacionado Hamás exige implementar el plan respaldado por Biden para tregua en Gaza

Imágenes de momentos posteriores muestran la recolección de partes de cuerpos desmembrados en bolsas de plástico, lo cual pone de relieve los niveles extremos de violencia y brutalidad que enfrentan los palestinos en Gaza.

"Los ataques israelíes provocaron la pérdida total de tres familias cuyos cuerpos no han sido encontrados hasta el momento", informó la oficina en un comunicado.

"Parece que los cuerpos de estas tres familias quedaron completamente desintegrados debido a la intensidad de las grandes bombas, prohibidas internacionalmente, que lanzó el ejército de ocupación sobre las personas desplazadas en la escuela, lo que sugiere que el número de mártires puede superar los 108", añadió.

Aún no han logrado localizar a todas las víctimas: los cuerpos estaban dispersos y muchos de esos quemados, según la Defensa Civil.

Israel difunde información falsa sobre el bombardeo

El ejército israelí admitió su responsabilidad en el ataque y aseguró que había "atacado con precisión" a 19 miembros de Hamás armados que operaban dentro de un centro de comando y control integrado en la escuela Al-Taba'een, una información que Hamás y Yihad Islámica Palestina negaron terminantemente.

"Negamos categóricamente las acusaciones del enemigo de que había hombres armados dentro de la escuela", afirmó la Yihad Islámica Palestina en un comunicado.

"Estas mentiras promovidas por el enemigo tienen como objetivo sembrar confusión y eludir la rendición de cuentas mientras continúa su guerra de exterminio contra nuestro pueblo con la intención de matar al mayor número posible de personas", añadió.

Asimismo, en un intento por justificar su ataque, las fuerzas armadas israelíes difundieron una lista de presuntos objetivos. Sin embargo, allí había nombres de palestinos que murieron en ataques anteriores, según el Euro-Med Human Rights Monitor.

Euro-Med, una organización sin fines de lucro con sede en Suiza, indicó en un comunicado que la investigación preliminar de su equipo encontró que "el ejército israelí

incluyó los nombres de los palestinos muertos en incursiones israelíes (anteriores) y tomó sus fotos del registro civil controlado por Israel”.