Incendio en planta nuclear de Zaporiyia tras escalada entre Ucrania y Rusia
Varias explosiones se escucharon antes de que el fuego se desatara en la central nuclear más grande de Europa. Hasta el momento no se reportan daños a la seguridad nuclear.
Se reporta un incendio cerca de la planta nuclear de Zaporiyia en Ucrania en medio de crecientes tensiones. / Foto: Reuters / Others
12 de agosto de 2024

Un incendio se desató en la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, ubicada en el sur de Ucrania. Por el momento, la agencia de la ONU encargada de monitorear la energía atomónica señaló que no hay impactos a la seguridad nuclear.

Los expertos de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) "vieron una densa columna de humo negra” salir del área norte de la planta nuclear tras haber oído "múltiples explosiones por la noche", indicó la agencia en la red social X. Luego agregó: “No se ha reportado ningún impacto para la seguridad nuclear".

Ucrania y Rusia se han culpado mutuamente por el incidente.

"Seis unidades de la central nuclear se encuentran detenidas por completo en frío, no ha habido otra explosión ni hay ningún otro peligro", dijo el gobernador de Zaporiyia nombrado por Rusia, Evgeny Balitsky, en un comunicado.

También agregó que el incendio se produjo en el sistema de refrigeración de la central debido al bombardeo del Ejército ucraniano contra la cercana ciudad de Enerhodar, que como la planta nuclear fue capturada por Rusia poco después de su incursión en febrero de 2022.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, acusó a Rusia de empezar el incendio que, aseguró, era visible desde la ciudad de Nikopol, bajo control ucraniano. En esa línea dijo que se "han recibido registros desde Nikopol de que los ocupantes rusos han provocado un incendio en el territorio de la central nuclear de Zaporiyia".

"Desde el primer día que la capturó, Rusia ha estado utilizando la central nuclear de Zaporiyia sólo para chantajear a Ucrania, a toda Europa y al mundo", añadió Zelenskyy en X.

Por su parte, el jefe de la administración militar del distrito de Nikopol, Yevhen Yevtushenko, dijo en Telegram que la instalación está actualmente "funcionando lo más normal posible en las condiciones de ocupación", según Ukrinform.

China urge a una desescalada en el conflicto

Este lunes, China urgió a Ucrania y Rusia a desescalar el conflicto en momentos en que las fuerzas de Kiev avanzan en la región fronteriza rusa de Kursk.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino pidió a todas las partes implicadas a "no ampliar el campo de batalla, no intensificar los combates y no avivar el fuego" del enfrentamiento.

"China continuará manteniendo la comunicación con la comunidad internacional y desempeñando un papel constructivo para promover una solución política al conflicto", agregó el portavoz.

La ONU pide “máxima moderación” sobre otra planta nuclear

La agencia nuclear de la ONU instó este viernes a la "máxima moderación" en torno a la central rusa de Kursk, una región donde se libran combates entre las tropas rusas y las fuerzas ucranianas.

"Me gustaría hacer un llamado a todas las partes a ejercer la máxima moderación para evitar un accidente nuclear con potencial de graves consecuencias radiológicas", afirmó el jefe de la OIEA, Rafael Grossi, en un comunicado.

Grossi indicó que está "personalmente en contacto con las autoridades competentes de ambos países" y que "seguirá informando a la comunidad internacional" de la situación.

FUENTE:TRT Español y agencias
