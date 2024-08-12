TÜRKİYE
Türkiye asume rol clave para mediar tensiones entre Etiopía y Somalia
Ankara continúa con su papel como mediador entre Somalia y Etiopía antes de la segunda ronda de conversaciones entre ambos países prevista para septiembre.
A principios de julio se celebró en Ankara la primera ronda de conversaciones directas entre los ministros de Relaciones Exteriores de Etiopía y Somalia. / Foto: Archivo AA / Others
12 de agosto de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su hómologo de Somalia, Hassan Sheikh Mohamoud, dialogaron sobre las relaciones bilaterales, las tensiones regionales y los desarrollos globales a través de una llamada telefónica.

Durante la llamada, Erdogan enfatizó en la importancia de la cooperación entre Türkiye y Somalia, destacando la alianza en curso entre las dos naciones, según informó la Dirección de Comunicaciones turca en un comunicado en la red social X este domingo.

Además, Erdogan aseguró que Türkiye continuará sus esfuerzos para mediar y resolver las tensiones entre Somalia y Etiopía.

A principios de julio, los ministros de Relaciones Exteriores de Etiopía y Somalia celebraron una primera ronda de conversaciones directas en Ankara. Como resultado, las partes acordaron reunirse nuevamente para una segunda ronda el próximo 2 de septiembre.

Erdogan también expresó su esperanza sobre la segunda ronda de conversaciones y comunicó a su homólogo somalí que Türkiye espera resultados concretos.

Por otro lado, el mandatario turco mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro etíope el sábado, Abiy Ahmed, durante la cual subrayó que las medidas que debe adoptar Etiopía para eliminar las preocupaciones de Somalia respecto a su unidad, soberanía e integridad territorial facilitarán el proceso de reconciliación.

Tensiones por el acuerdo sobre el puerto de Somalilandia

Etiopía, el país sin litoral más poblado del mundo, perdió su acceso al mar tras la independencia de facto de Eritrea en 1991 y su independencia de iure en 1993. Desde entonces, el acceso al mar Rojo sigue siendo un problema económico crítico para Etiopía.

Las tensiones entre Somalia y Etiopía aumentaron desde que el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, firmó un acuerdo con la región separatista de Somalilandia en enero de 2024.

El acuerdo tenía como objetivo permitir a Etiopía acceder al mar a través de Somalilandia y, a cambio, Etiopía reconocería a Somalilandia como un país independiente.

La publicación del acuerdo generó el enfado por parte de Somalia, que lo consideró como una violación de su soberanía e integridad territorial.

Turkiye, “intermediario de confianza”

El 8 de mayo de 2024, el presidente Erdogan recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía junto con el enviado especial del primer ministro Mulatu Teshome Wirtu.

Durante la reunión, Etiopía solicitó el apoyo de Türkiye en relación con su conflicto con Somalia.

Türkiye, en calidad de intermediario de confianza y siguiendo las directrices del presidente Erdogan, inició sus esfuerzos de mediación.

La comunidad internacional ha elogiado los esfuerzos de Türkiye por establecer un canal de diálogo sostenible entre las partes en medio de las crecientes tensiones regionales.

FUENTE:TRT Español y agencias
