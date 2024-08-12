El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, y su hómologo de Somalia, Hassan Sheikh Mohamoud, dialogaron sobre las relaciones bilaterales, las tensiones regionales y los desarrollos globales a través de una llamada telefónica.

Durante la llamada, Erdogan enfatizó en la importancia de la cooperación entre Türkiye y Somalia, destacando la alianza en curso entre las dos naciones, según informó la Dirección de Comunicaciones turca en un comunicado en la red social X este domingo.

Además, Erdogan aseguró que Türkiye continuará sus esfuerzos para mediar y resolver las tensiones entre Somalia y Etiopía.

A principios de julio, los ministros de Relaciones Exteriores de Etiopía y Somalia celebraron una primera ronda de conversaciones directas en Ankara. Como resultado, las partes acordaron reunirse nuevamente para una segunda ronda el próximo 2 de septiembre.

Erdogan también expresó su esperanza sobre la segunda ronda de conversaciones y comunicó a su homólogo somalí que Türkiye espera resultados concretos.

Por otro lado, el mandatario turco mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro etíope el sábado, Abiy Ahmed, durante la cual subrayó que las medidas que debe adoptar Etiopía para eliminar las preocupaciones de Somalia respecto a su unidad, soberanía e integridad territorial facilitarán el proceso de reconciliación.

Tensiones por el acuerdo sobre el puerto de Somalilandia

Etiopía, el país sin litoral más poblado del mundo, perdió su acceso al mar tras la independencia de facto de Eritrea en 1991 y su independencia de iure en 1993. Desde entonces, el acceso al mar Rojo sigue siendo un problema económico crítico para Etiopía.