La venezolana Josgleidys González, su madre y su pequeño hijo Joslan, de cuatro años, abordaron un avión en el sur de Brasil, con destino a su tierra natal para tramitar documentos antes de empezar una nueva vida en la vecina Colombia. Pero su sueño de otro comienzo se desvaneció en medio de la tragedia: el avión en el que viajaban se accidentó. Las 62 personas que iban a bordo, incluyendo a los González, murieron. No hubo sobrevivientes.

La familia había migrado a Brasil hace cuatro años. En ese entonces, Josgleidys tenía 25 años y su bebé apenas unos meses. Se instalaron en Cascavel, una ciudad de 350.000 habitantes del estado de Paraná, y ella comenzó a trabajar de cajera en un supermercado.

El viaje que emprendieron el viernes a Venezuela era para tramitar documentos y seguir hasta Colombia en un nuevo intento por salir adelante, porque en Brasil la vida les resultaba demasiado costosa, cuenta Thaiza Evangelista, una allegada brasileña, a la agencia de noticias AFP.

"Tenían la intención de ir a Colombia porque tenían familiares allí y no necesitarían pagar vivienda, porque aquí lo más difícil era el alquiler", relata Evangelista, quien en las semanas previas a su partida los ayudó con los preparativos. También los convenció de llevarse a su perrita de seis meses, Luna, e hizo una colecta para pagar los gastos, sobre todo por Joslan, porque “lloraba sin parar porque no la quería dejar".

La travesía empezaba en este vuelo de Cascavel a Sao Paulo, después vendría otro avión a Boa Vista, en el norte de ese país. A partir de ahí, planeaban ir en camioneta a Pacaraima, cerca de la frontera venezolana, y tomar un autobús que tardaría 12 horas hasta su localidad natal en el estado Bolívar.

"Ella me mandó un último mensaje a las 11:16. (Dijo) que todo había salido bien y que ya iban a abordar el avión", recuerda Evangelista.

Pero un rato después comenzó a recibir mensajes de que un avión con destino al aeropuerto de Guarulhos se había caído.

"Me empecé a desesperar, fui hablando con todo el mundo, no salía la lista (de víctimas), hasta que tuve la confirmación de que era su vuelo", cuenta por teléfono desde Cascavel, donde amigos y vecinos se reunieron tras la conmoción de la noticia.

Luego, la aerolínea Voepass confirmó que en el vuelo 2283 viajaban Josgleidys, su madre María Gladys Parra, Joslan Pérez y la perrita Luna.

"Ella no se lo merecía"

Josgleidys era "una guerrera" y "era muy querida. Es muy difícil mantener la dulzura, la honestidad, la integridad, habiendo pasado por tantas cosas duras", señala Evangelista.

"Ella siempre decía que no quería gastar porque estaba ahorrando para ir a hacer esos documentos. Me da mucha tristeza, privarse de tantas cosas, de comer, de ponerte algo que te gusta porque tienes un plan, un viaje, y que se acaben tus sueños así de la nada", añade Neirelis Orta, una venezolana de 33 años que también migró a Brasil y trabajaba con Josgleidys en el supermercado.