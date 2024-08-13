El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, protagonizaron una disputa por el estancamiento de las negociaciones para un alto el fuego en Gaza, que para muchos israelíes representa una oportunidad de recuperar a los rehenes.

"La razón por la que se ha estancado un acuerdo de rehenes se debe en parte a Israel", dijo Gallant citado por múltiples medios israelíes, incluido el canal de televisión Kan. De acuerdo a los reportes, el ministro de Defensa hizo las declaraciones en una reunión informativa privada con un comité parlamentario este lunes.

Gallant estaba hablando sobre la decisión que enfrenta Israel entre un acuerdo de alto el fuego --que podría poner fin a los conflictos en el norte con el grupo libanés Hezbollah, así como en Gaza-- o la escalada de la ofensiva, reportó Kan.

"El establishment de defensa y yo apoyamos la primera opción", dijo el ministro, en lugar de hablar de una "'victoria total' y todas esas tonterías". Justamente en esta última parte se refirió a la frase utilizada frecuentemente por Netanyahu en sus comunicaciones.

Pocas horas después de que las palabras de Gallant se reportaran en los medios, Netanyahu respondió a través de una declaración que emitió su oficina, en la que acusó al ministro de Defensa de poner en peligro un acuerdo para asegurar la liberación de rehenes.

"Cuando Gallant adopta la narrativa antiisraelí, perjudica las posibilidades de alcanzar un acuerdo de liberación de rehenes", dijo Netanyahu. Y luego añadió que el nuevo líder de Hamás, Yahya Sinwar, es el que "ha sido y sigue siendo el único obstáculo para un acuerdo de rehenes".

En esa línea, concluyó diciendo que la única opción de Israel era "lograr la victoria total", lo que representa una "obligación para todos, incluido Gallant".

Netanyahu ha mantenido esta narrativa de confrontación a pesar de los reiterados llamados de la comunidad internacional por lograr un acuerdo que permita el cese de hostilidades en Gaza. Su posición, además, se ha mantenido mientras Qatar, Estados Unidos y Egipto llevan semanas mediando para lograr pactar entre Israel y Hamás un alto el fuego.

En un mensaje posterior, Gallant replicó en un mensaje en X, señalando que durante la reunión informativa había "enfatizado que (está) decidido a cumplir con los objetivos de la guerra y continuar la lucha". También criticó lo que llamó "filtraciones incesantes" desde el comienzo de la ofensiva, incluida la de este lunes.

Hamás: Gallant “confirma lo que siempre hemos dicho”

El grupo de resistencia palestino Hamás comentó sobre la disputa entre los dos políticos, y uno de sus líderes, Izzat al-Rishq, dijo en una declaración que "la admisión de Gallant (...) confirma lo que siempre hemos dicho".

"Netanyahu les está mintiendo al mundo y a las familias de los rehenes. No le importan las vidas de los rehenes y no quiere llegar a un acuerdo", agregó.

Funcionarios de Hamás, algunos analistas y críticos en Israel ya han señalado que Netanyahu ha tratado de prolongar la lucha para obtener beneficios políticos.

A finales de julio, los medios israelíes informaron de que Gallant criticaba la falta de un acuerdo para garantizar el retorno de los rehenes tras la incursión transfronteriza de Hamás el 7 de octubre.