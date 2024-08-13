El expresidente y candidato republicano, Donald Trump, narró su intento de asesinato y prometió la mayor deportación en la historia de Estados Unidos durante su muy esperada entrevista con el multimillonario Elon Musk que se transmitió por X, en medio de múltiples problemas técnicos y fallas.

"Si no hubiera girado la cabeza, no estaría hablando contigo ahora mismo, por mucho de que me agrades", le dijo Trump en la noche de este lunes a Musk, propietario de X.

El expresidente culpó del intento de asesinato a una "falta de coordinación".

Musk, quien anteriormente era un crítico abierto de Trump, dijo que la fortaleza del candidato republicano --como quedó demostrado en su reacción al disparo del mes pasado-- fue fundamental para la seguridad nacional.

"Hay algunos personajes realmente difíciles por ahí", dijo Musk. "Y si no creen que el presidente de Estados Unidos es fuerte, harán lo que quieran hacer", añadió.

La entrevista buscaba servir como una forma para que el expresidente llegara a potencialmente millones de votantes directamente. También fue una oportunidad para X, una plataforma que depende en gran medida de la política, de redimirse después de algunas dificultades.

Sin embargo, no comenzó como estaba previsto.

Con cerca de 878.000 usuarios conectados a la transmisión, a pesar de que tenía un retraso de más de 40 minutos, la entrevista seguía sin comenzar. Muchas personas recibieron un mensaje que decía: "Detalles no disponibles".

El equipo de Trump publicó que "la entrevista en X está siendo sobrepasada por los oyentes que inician sesión". Y una vez que comenzó la conversación, Musk se disculpó por el retraso del inicio y responsabilizó a un "ataque masivo" que impactó el sistema de la empresa.

Antes de la entrevista, Musk había publicado en la plataforma que X estaba realizando "algunas pruebas" para manejar lo que se anticipa que será un gran volumen de participantes.