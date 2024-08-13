AMÉRICA LATINA
¿Qué está pasando con las protestas en Venezuela tras las elecciones?
Al menos 2.200 personas han sido detenidas y 25 han muerto en medio de las protestas que estallaron en Venezuela tras las elecciones, dijo Maduro. El presidente pidió actuar “con mano de hierro”.
Una persona vestida con la bandera venezolana durante una manifestación en San Cristóbal, Venezuela, el 3 de agosto de 2024. / Foto: Getty Images. / Others
13 de agosto de 2024

Las protestas que estallaron en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, en las que los resultados oficiales declararon al presidente Nicolás Maduro ganador, dejan hasta el momento al menos 25 muertos, 192 heridos y 2.200 detenidos, de acuerdo a cifras del gobierno.

Según Maduro, en el marco de las manifestaciones se registraron “delitos de odio” por lo que pidió a los poderes del Estado actuar con "mano de hierro".

"Exijo a todos los poderes del Estado mayor celeridad, mayor eficiencia y mano de hierro frente al crimen, frente a la violencia, frente a los delitos de odio; mano de hierro y justicia severa", sostuvo el mandatario durante una reunión con autoridades. Y a las 2.200 personas arrestadas las tildó de "terroristas" .

"¿Dónde están los autores intelectuales de esta violencia? ¿Dónde están los financistas de esta violencia? (...) ¿Dónde está el señor Edmundo González Urrutia? ¿Por qué huye?”, preguntó Maduro en referencia al candidato opositor en las elecciones. La última vez que se vio en público a González –quien se lanzó a los comicios en reemplazo de la líder de la oposición inhabilitada María Corina Machado– fue hace casi dos semanas. Por su parte, Machado dijo que se mantiene en la clandestinidad, asegurando temer por su vida tras una "masiva represión".

Según el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, de los 25 muertos en las protestas dos son militares. Y de los 192 heridos, 97 pertenecen a los "cuerpos de seguridad del Estado".

Impulsan ley para regular redes sociales en Venezuela

Maduro aseguró en las últimas semanas que las redes sociales están siendo utilizadas para atacar su reelección. En esta línea, el Parlamento de Venezuela anunció este lunes que impulsará una ley para regular estas plataformas a través de la reforma de una ley contra el odio.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que se “necesita reglamentar el funcionamiento de las redes" en el país. Agregó que el poder legislativo se dedicará a esta tarea en el actual período de sesiones, con el objetivo de aprobar un paquete de normas “para poder cuidar y defender a nuestra población del odio, de las expresiones de odio social, del terrorismo y de la difusión de ideas fascistas y de ideas de odio en las redes sociales”, tal como lo solicitó Maduro.

El presidente ya suspendió por 10 días la red social X tras acusar a su propietario, Elon Musk, de incitar al odio y al fascismo. El plazo termina en principio el lunes 19 de agosto.

El Consejo Nacional Electoral declaró el pasado 28 de julio que Maduro ganó la reelección, pero la oposición ha rechazado los resultados y dice tener pruebas de que triunfó sobre el actual gobierno.

Maduro acudió al Tribunal Supremo de Justicia para pedir "certificar" la elección, mientras Estados Unidos, países de América Latina y la Unión Europea han pedido que publique el detalle del escrutinio.

En este marco y tras las protestas, Colombia, Brasil y México impulsan negociaciones que permitan establecer un acuerdo político para superar la compleja situación en Venezuela.

FUENTE:TRT Español y agencias
