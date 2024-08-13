Altos representantes del Mercosur y de China retomaron este lunes las conversaciones para fortalecer su relación, en una cita en Uruguay, que tiene la presidencia pro tempore del bloque sudamericano y que impulsa un tratado de libre comercio con Beijing.

Seis años después de la última reunión, también realizada en Montevideo, la VII ronda del Mecanismo de Diálogo entre el Mercosur y China la dirigió el subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay, Nicolás Albertoni.

En declaraciones a periodistas, Albertoni dijo que China se comprometió a presentar en los próximos meses una hoja de ruta "para lo que llamó el fortalecimiento del diálogo".

"Si bien el acceso a mercados está en el horizonte", el tema comercial genera posiciones diferentes en los países, por lo que China planteó una lógica de "avanzar en temas de sensibilidades decrecientes", explicó el funcionario.

"Sabemos que hay algunos que quieren esperar más tiempo, otros que, como nosotros, queremos avanzar mañana, y esto que interpretamos del lado chino es un camino del medio que nos sienta bastante bien", aseguró.

"El diálogo de hoy (lunes) no es un paso menor", enfatizó.

A la cita asistieron delegados del mismo rango de Albertoni para representar a los cuatro países fundadores del Mercosur: Leopoldo Shaores (Argentina), María Laura da Rocha (Brasil) y Patricia Frutos (Paraguay), así como la vicanciller china Hua Chunying.