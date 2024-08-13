Altos representantes del Mercosur y de China retomaron este lunes las conversaciones para fortalecer su relación, en una cita en Uruguay, que tiene la presidencia pro tempore del bloque sudamericano y que impulsa un tratado de libre comercio con Beijing.
Seis años después de la última reunión, también realizada en Montevideo, la VII ronda del Mecanismo de Diálogo entre el Mercosur y China la dirigió el subsecretario de Relaciones Exteriores de Uruguay, Nicolás Albertoni.
En declaraciones a periodistas, Albertoni dijo que China se comprometió a presentar en los próximos meses una hoja de ruta "para lo que llamó el fortalecimiento del diálogo".
"Si bien el acceso a mercados está en el horizonte", el tema comercial genera posiciones diferentes en los países, por lo que China planteó una lógica de "avanzar en temas de sensibilidades decrecientes", explicó el funcionario.
"Sabemos que hay algunos que quieren esperar más tiempo, otros que, como nosotros, queremos avanzar mañana, y esto que interpretamos del lado chino es un camino del medio que nos sienta bastante bien", aseguró.
"El diálogo de hoy (lunes) no es un paso menor", enfatizó.
A la cita asistieron delegados del mismo rango de Albertoni para representar a los cuatro países fundadores del Mercosur: Leopoldo Shaores (Argentina), María Laura da Rocha (Brasil) y Patricia Frutos (Paraguay), así como la vicanciller china Hua Chunying.
Uruguay ha insistido en que el Mercosur alcance un TLC con China, y comenzó incluso conversaciones de forma bilateral con Beijing. Esto generó tensiones al interior del bloque regional, que aún no ha logrado concluir el acuerdo con la Unión Europea que negocia desde hace más de dos décadas.
La meta no es fácil de lograr: Paraguay carece de relaciones con China ya que reconoce a Taiwán, algo que Beijing no tolera.
Albertoni dijo que ese tema "efectivamente estuvo sobre la mesa" el lunes, pero "en un clima absolutamente respetuoso y "no" como un escollo.
"Todo lo que se habló es del vaso lleno, es decir, de lo que nos une", destacó.
Fundado en 1991, el Mercosur es el principal receptor de inversiones extranjeras en Sudamérica y tiene un PIB de 2,86 billones de dólares.
En el último semestre de 2023, China fue el principal destino de las exportaciones y de las importaciones del Mercosur, según el más reciente informe estadístico de la secretaría del bloque.
El Mecanismo de Diálogo entre el Mercosur y China tuvo su primera reunión en 1997, y hubo otras en 1998, 2000, 2003, 2004 y 2018.