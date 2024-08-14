El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AK) de Türkiye celebra su aniversario número 23. Desde su fundación, el país ha vivido un período caracterizado por estabilidad, progreso y victorias electorales.

Fundado el 14 de agosto de 2001, el Partido AK irrumpió en la escena política bajo el liderazgo del presidente Recep Tayyip Erdogan, quien fue elegido primer ministro en 2003 y asumió la Presidencia en 2014.

El 3 de noviembre de 2002, el partido logró una victoria aplastante: aseguró dos tercios de los escaños del Parlamento y obtuvo la mayoría absoluta, algo que no había ocurrido en más de una década.

El Partido AK participó y salió victorioso en 7 elecciones generales —2002, 2007, 2011, 2015—, y en las elecciones de noviembre de 2015, junio de 2018 y mayo de 2023.

Desde la fundación del AK en 2001, bajo el liderazgo del presidente Erdogan, Türkiye se posicionó como un actor destacado en el escenario global, adoptando un enfoque multidireccional y proactivo en asuntos internacionales y regionales.

A lo largo de los años, el país fortaleció sus lazos con naciones europeas, túrquicas y musulmanas, y asumió un papel de liderazgo en la región. Además, ha ampliado sus relaciones con otros actores globales, mejorando su posición en el escenario internacional.

En ese marco, comenzó a contribuir a la resolución de problemas globales y a desempeñar un papel significativo en organizaciones internacionales.

Relacionado Ministro turco pide juicio internacional para autores de masacres en Gaza

Los éxitos clave de los 23 años de mandato del Partido AK

Durante su proceso de adhesión a la Unión Europea (UE), Türkiye inició importantes reformas políticas y económicas. Las negociaciones formales para convertirse en miembro comenzaron en 2005, marcando un hito en las relaciones entre ese país y la UE.

Por otro lado, Türkiye desempeñó un papel clave en la solución de conflictos regionales y en sus esfuerzos de mediación en Oriente Medio, facilitando conversaciones de paz entre Israel y Siria en 2008, y entre varios grupos en el Líbano.

Türkiye también hizo esfuerzos por minimizar las tensiones con los países vecinos a través de la "Política de Cero Problemas con los Vecinos", que buscaba resolver disputas de larga data y fortalecer la cooperación regional.

En lo que respecta a economía, el país amplió sus vínculos en todo el mundo, principalmente con países en África, Asia y América Latina, con el foco en el beneficio mutuo, en la apertura de nuevos mercados para negocios turcos y africanos, y el incremento de la huella comercial de Türkiye a nivel mundial.

Además, Türkiye superó a economías prominentes del mundo, convirtiéndose en el país que más ayuda brindó en proporción a su ingreso nacional, recibiendo a refugiados sirios y participando en esfuerzos humanitarios internacionales.

Bajo la conducción del Partido AK, Türkiye se posicionó como un líder regional en energía: se convirtió en un centro de tránsito de energía entre Oriente y Occidente a través de megaproyectos, tales como el Oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan y el Gasoducto Transanatoliano de Gas Natural.

Asimismo, fortaleció sus lazos con Oriente Medio y África, estableciéndose como un actor influyente en estas regiones a través del comercio, la diplomacia y los intercambios culturales.

A pesar de las tensiones ocasionales, Türkiye mantuvo y equilibró su compleja relación con Rusia, cooperando en proyectos de energía, como el gasoducto TurkStream, y manejando diferentes crisis, entre ellas, la Guerra Civil Siria.

Türkiye reforzó su imagen internacional como líder en esfuerzos humanitarios a través de una postura proactiva en iniciativas humanitarias globales, como proporcionar ayuda a los musulmanes rohinyás en Myanmar y a naciones africanas, y defender la causa palestina.

En 2022, el país negoció el Acuerdo de Granos del Mar Negro, facilitando la exportación segura de granos y productos alimenticios desde los puertos de Ucrania durante la guerra. Esto subrayó aún más el rol de Türkiye como un mediador crucial en las crisis globales.

Estos éxitos en política exterior, logrados durante el Gobierno de Erdogan y bajo el partido AK, contribuyeron a que el país tenga una creciente influencia en el escenario internacional.

Éxito económico