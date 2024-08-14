El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró el pasado 28 de julio que el actual presidente, Nicolás Maduro, ganó la reelección, un resultado que una parte de la oposición rechaza. En este marco, un informe preliminar de la ONU publicado este martes elogió la organización logística de la votación, aunque expresó dudas sobre su “transparencia e integridad”.

De acuerdo con el panel de expertos, "el proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió” con medidas “de transparencia e integridad” esenciales para los comicios.

El jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, señaló que "Venezuela rechaza de manera categórica" el informe, asegurando que “mina la confianza en los mecanismos diseñados para la cooperación y asistencia técnica".

Asimismo, detalló que el panel había firmado un acuerdo que establecía que el informe “es privado y que solamente lo conocería el poder electoral de Venezuela y el secretario general de Naciones Unidas (António Guterres)”.