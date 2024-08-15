El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió con su homólogo palestino, Mahmoud Abbas, en el Complejo Presidencial de Ankara para dialogar sobre la ofensiva de Israel contra los territorios palestinos y sobre los pasos necesarios para un alto el fuego permanente en Gaza.

Durante su encuentro, los líderes conversaron acerca de las atrocidades que Israel está cometiendo en Palestina y analizaron estrategias para lograr una paz duradera.

En esta línea, Erdogan reiteró el apoyo inquebrantable de Türkiye a la causa legítima palestina y su compromiso de aumentar la presión internacional sobre Israel.

"Türkiye seguirá apoyando la causa justa de Palestina y trabajará para detener a Israel", afirmó Erdogan.

Asimismo, el presidente turco condenó las acciones de Israel y destacó la masacre de civiles, incluidos bebés, el desplazamiento de palestinos inocentes y los ataques a escuelas, hospitales y refugios para civiles en Gaza.

"Es inaceptable que algunos países de Occidente guarden silencio sobre todo esto y sigan ayudando a Israel", afirmó.

Además, Erdogan instó a la comunidad internacional, especialmente al mundo musulmán, a intensificar los esfuerzos para asegurar un alto el fuego inmediato en Gaza y garantizar la entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria a los palestinos.