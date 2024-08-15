El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se reunió con su homólogo palestino, Mahmoud Abbas, en el Complejo Presidencial de Ankara para dialogar sobre la ofensiva de Israel contra los territorios palestinos y sobre los pasos necesarios para un alto el fuego permanente en Gaza.
Durante su encuentro, los líderes conversaron acerca de las atrocidades que Israel está cometiendo en Palestina y analizaron estrategias para lograr una paz duradera.
En esta línea, Erdogan reiteró el apoyo inquebrantable de Türkiye a la causa legítima palestina y su compromiso de aumentar la presión internacional sobre Israel.
"Türkiye seguirá apoyando la causa justa de Palestina y trabajará para detener a Israel", afirmó Erdogan.
Asimismo, el presidente turco condenó las acciones de Israel y destacó la masacre de civiles, incluidos bebés, el desplazamiento de palestinos inocentes y los ataques a escuelas, hospitales y refugios para civiles en Gaza.
"Es inaceptable que algunos países de Occidente guarden silencio sobre todo esto y sigan ayudando a Israel", afirmó.
Además, Erdogan instó a la comunidad internacional, especialmente al mundo musulmán, a intensificar los esfuerzos para asegurar un alto el fuego inmediato en Gaza y garantizar la entrega ininterrumpida de ayuda humanitaria a los palestinos.
El presidente turco también expresó su satisfacción por el hecho de que el presidente Abbas se dirigirá a la Gran Asamblea Nacional turca este jueves.
Mahmoud Abbas habla en el Parlamento turco
El presidente palestino, Mahmoud Abbas, se dirigió a la Gran Asamblea Nacional de Türkiye, en Ankara, durante una sesión extraordinaria convocada para mostrar su apoyo a la causa palestina este jueves.
Abbas se refirió en su discurso a los ataques de Israel contra los territorios palestinos, particularmente Gaza, y enfatizó que "el pueblo palestino se opone al 'movimiento sionista' que busca controlar toda la región".
Asimismo, indicó que Palestina "aprecia mucho" la firme postura de Türkiye al rechazar y condenar la "guerra genocida contra los palestinos" de Israel.
"Instamos a todos a que nos apoyen en la liberación de más de 10.000 detenidos palestinos en cárceles israelíes", añadió, llamando a la comunidad internacional a tomar medidas urgentes y efectivas para lograr un alto el fuego inmediato y permanente.
"Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania son una unidad geográfica que forma un Estado palestino independiente según las leyes internacionales", subrayó Abbas. Añadió que él, junto con todos los líderes palestinos, ha decidido ir a Gaza.