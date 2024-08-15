La viruela del mono, también conocida como “mpox”, ya es una emergencia internacional de salud pública, declaró con alarma la Organización Mundial de la Salud (OMS) este miércoles. Los miembros de su comité consideraron que se cumplen los criterios para clasificar el brote de este virus con el máximo nivel de alerta.
Al anunciar su decisión, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que "es una situación que debería preocuparnos a todos".
Por ser el jefe de la organización, Tedros es el único que puede decretar una emergencia de este tipo. Cuando un brote adquiere esta clasificación, la OMS puede acceder a los fondos necesarios para llevar a cabo un plan de respuesta de emergencia.
Más de una decena de países africanos reportaron la enfermedad este año. Según la OMS, se han registrado más de 14.000 casos y 524 muertes en esa región, principalmente en la República Democrática del Congo.
¿Por qué preocupa tanto este nuevo brote de “mpox”?
En 2022, cuando se produjo un brote mundial de viruela del mono, la Organización Mundial de la Salud tomó una decisión similar. Sin embargo, la epidemia actual tiene características que la hacen más peligrosa, entre ellas una tasa de mortalidad estimada en un 3,6%.
Los científicos expresaron preocupación por la propagación de una nueva cepa de la enfermedad que podría transmitirse más fácilmente entre los humanos en África.
En lo que va del año, se registró un aumento de casos del 160% respecto al 2023, según datos publicados la semana pasada por Africa CDC.
"Nos enfrentamos a varias epidemias con diferentes cepas en diferentes países, con diferentes modos de transmisión y diferentes niveles de riesgo", advirtió el director general de la OMS.
¿Qué es la viruela del mono?
La “mpox” o viruela del mono fue identificada por primera vez en 1958, cuando se produjeron brotes de una enfermedad “similar a la viruela” en monos. Hasta hace poco, la mayoría de los casos humanos se observaban en personas de África central.
Un ortopoxvirus es el causante de esta enfermedad, que tiene síntomas similares a los de la viruela, aunque menos graves. Si bien la viruela se erradicó en 1980, aún hay casos en naciones africanas. Desde mayo de 2022, también se reportaron casos en países sin transmisión documentada previamente fuera de esa región.
¿Cómo se transmite y cuáles son los síntomas?
Cuando se descubrió por primera vez en humanos, en 1970, en la actual República Demócratica del Congo, la enfermedad se transmitía de animales a humanos, principalmente en áreas cercanas de selvas tropicales donde hay animales portadores del virus. Se han encontrado pruebas de infección por el “mpox” en animales como ardillas, ratas de Gambia, lirones, distintas especies de monos y otros.
La enfermedad también puede transmitirse de persona a persona, a través del contacto con fluidos corporales, lesiones en la piel o en superficies mucosas internas, como la boca o la garganta, gotitas respiratorias y objetos contaminados.
A diferencia de los brotes anteriores de viruela del mono, en los que se observaban lesiones principalmente en el pecho, en las manos y en los pies, la nueva versión de “mpox” causa síntomas menos intensos y lesiones en los genitales. Esto hace que sea más difícil de detectar, lo que significa que las personas pueden contagiar a otras sin saber que están infectadas.