La viruela del mono, también conocida como “mpox”, ya es una emergencia internacional de salud pública, declaró con alarma la Organización Mundial de la Salud (OMS) este miércoles. Los miembros de su comité consideraron que se cumplen los criterios para clasificar el brote de este virus con el máximo nivel de alerta.

Al anunciar su decisión, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que "es una situación que debería preocuparnos a todos".

Por ser el jefe de la organización, Tedros es el único que puede decretar una emergencia de este tipo. Cuando un brote adquiere esta clasificación, la OMS puede acceder a los fondos necesarios para llevar a cabo un plan de respuesta de emergencia.

Más de una decena de países africanos reportaron la enfermedad este año. Según la OMS, se han registrado más de 14.000 casos y 524 muertes en esa región, principalmente en la República Democrática del Congo.

¿Por qué preocupa tanto este nuevo brote de “mpox”?

En 2022, cuando se produjo un brote mundial de viruela del mono, la Organización Mundial de la Salud tomó una decisión similar. Sin embargo, la epidemia actual tiene características que la hacen más peligrosa, entre ellas una tasa de mortalidad estimada en un 3,6%.

Los científicos expresaron preocupación por la propagación de una nueva cepa de la enfermedad que podría transmitirse más fácilmente entre los humanos en África.

En lo que va del año, se registró un aumento de casos del 160% respecto al 2023, según datos publicados la semana pasada por Africa CDC.

"Nos enfrentamos a varias epidemias con diferentes cepas en diferentes países, con diferentes modos de transmisión y diferentes niveles de riesgo", advirtió el director general de la OMS.