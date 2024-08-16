Más de 100 colonos israelíes ilegales, algunos usando máscaras, atacaron un pueblo palestino cerca de la ciudad de Qalqilya en la Cisjordania ocupada, dijeron las autoridades. Durante la incursión, los colonos quemaron automóviles y mataron al menos a una persona, añadieron funcionarios.
El Ministerio de Salud palestino señaló este jueves que una persona murió y otra resultó gravemente herida en el pueblo de Jit por colonos israelíes que estaban armados. Se trata del episodio más reciente en una serie de ataques de sionistas violentos en la Cisjordania ocupada por Israel.
Imágenes compartidas en las redes sociales además mostraron autos y casas en llamas después de la incursión.
Los atacantes abrieron fuego contra los residentes, arrojaron piedras a las casas e incendiaron hogares y vehículos, relataron varios testigos.
También detallaron que las fuerzas israelíes brindaron protección a los colonos ilegales e impidieron que vehículos de defensa civil palestinos ingresaran al pueblo.
Citando a una fuente de seguridad, la radio del Ejército de Israel informó que más de 100 colonos irrumpieron en la aldea.
Según la fuente, los colonos sionistas prendieron fuego a cuatro casas y seis vehículos propiedad de palestinos, mientras lanzaban piedras y cócteles molotov a los residentes y a sus propiedades.
“El incidente terminó sin arrestos, mientras que varios palestinos sufrieron la inhalación de gases lacrimógenos” que dispararon soldados israelíes, agregó.
Durante los últimos años, el ejército israelí ha realizado incursiones regulares en la Cisjordania ocupada, los cuales se han intensificado con el inicio de la brutal ofensiva de Tel Aviv contra Gaza el 7 de octubre de 2023.
El Ejército de Israel y los colonos ilegales ha matado al menos a 632 palestinos y herido a casi 5.400 más en el territorio ocupado, según el Ministerio de Salud.
En una opinión histórica emitida el 19 de julio, la Corte Internacional de Justicia declaró "ilegal" la ocupación israelí en tierras palestinas que se ha extendido por décadas y exigió la evacuación de todos los asentamientos existentes en las ocupadas Cisjordania y Jerusalén Este.
Rechazo al ataque de colonos israelíes
"La agresión de la ocupación nazi a través de sus colonos ilegales armados en el pueblo de Jit, al este de Qalqilya, junto con los incendios y los abusos, forma parte de una serie de crímenes de la ocupación en Cisjordania", dijo Abdel Rahman Shadid, líder de Hamás, en un comunicado.
En esa línea, Shadid hizo un llamado a los palestinos de la Cisjordania ocupada para que "sigan alzándose contra la ocupación y sus colonos, y hagan frente a sus brutales ataques por todos los medios posibles".
La Casa Blanca señaló la noche de este jueves que los ataques de los colonos contra civiles palestinos en Cisjordania son "inaceptables y deben detenerse".
"Las autoridades israelíes deben tomar medidas para proteger del daño a todas las comunidades, lo que incluye intervenir para detener esa violencia y hacer que todos los responsables rindan cuentas", añadió un portavoz de la Casa Blanca.
El ejército de Israel dijo que decenas de colonos ilegales, algunos enmascarados, incendiaron vehículos y estructuras en la ciudad, lanzando piedras y cócteles molotov en lo que llamó un "disturbio violento". También mencionó que las fuerzas utilizaron "medios de dispersión” y arrestaron a un civil israelí.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también condenó el ataque, diciendo que consideraba el incidente con "la máxima gravedad". "Los responsables de cualquier delito serán detenidos y juzgados", dijo.
Sionistas "civiles" armados
Estados Unidos y varios países europeos han impuesto sanciones a los colonos ilegales violentos y han pedido repetidamente a Israel que tome mayores acciones para frenar los ataques. Pero eso no ha disuadido a los colonos sionistas ni a sus protectores --el régimen israelí-- de atacar a los palestinos.
El actual régimen israelí está dominado por los jefes de los colonos y sus aliados de extrema derecha, que prácticamente han convertido a los sionistas civiles en milicias armadas en las Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.
Israel se apoderó de Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este en la guerra árabe-israelí de 1967.
Tel Aviv ha construido más de 100 asentamientos ilegales en Cisjordania, donde más de 500.000 sionistas residen en pequeñas ciudades y pueblos. Alrededor de 200.000 colonos ilegales también se han establecido en la Jerusalén Este ocupada.
Los tres millones de palestinos en Cisjordania ocupada viven bajo el brutal régimen militar israelí. La Autoridad Palestina tiene una presencia simbólica en enclaves dispersos por todo el territorio y tiene prohibido operar en el 60% de Cisjordania.