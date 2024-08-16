La última vez que el agricultor libanés Zakaria Farah pisó sus terrenos en las afueras de la ciudad de Qlayaa, en el sur del país, fue en enero. Y no lo hizo para sembrar.

Con los bombardeos israelíes como telón de fondo, hundió sus manos rápidamente en la tierra para recoger muestras que pudieran determinar el futuro de su familia en la agricultura.

Después de guardar la tierra en bolsas, Farah, de 30 años, envió seis muestras a un laboratorio de la Universidad Americana de Beirut (AUB) para analizar si tenía residuos de fósforo blanco provenientes de las bombas israelíes. También con la esperanza de saber si puede volver a sembrar sus campos una vez terminen las hostilidades.

"Quiero saber con qué estoy alimentando a mi hijo y a mi esposa, y qué estoy comiendo", le dijo a Reuters en junio pasado.

"Tememos por el futuro de nuestra tierra. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber?", continuó.

Farah dijo a la agencia Reuters que teme que a sus campos los haya contaminado el fósforo blanco que el ejército israelí ha utilizado desde octubre, cuando estallaron los enfrentamientos entre Tel Aviv y el grupo armado libanés Hezbollah en paralelo con la brutal ofensiva de Israel contra Gaza.

También señaló que hay decenas de agricultores en el sur del Líbano con la misma preocupación.

¿Decenas de ataques con fósforo blanco?

Según el Consejo Nacional Libanés para la Investigación Científica, 175 ataques israelíes en el sur del Líbano desde octubre han utilizado fósforo blanco. Además, enfatizó, muchos de ellos desataron incendios que afectaron más de 600 hectáreas de tierras agrícolas.

Las municiones de fósforo blanco aún no están prohibidas específicamente como arma química y pueden usarse en hostilidades para crear cortinas de humo, marcar objetivos o quemar edificios. Sin embargo, como pueden causar quemaduras graves y provocar incendios, los convenios internacionales prohíben su uso contra objetivos militares situados entre civiles. El Líbano es parte de esos protocolos internacionales, mientras que Israel no lo es.

La organización de Derechos Humanos Human Rights Watch afirmó en un informe de junio que Israel utilizó fósforo blanco en al menos 17 municipios en el sur del Líbano desde octubre de 2023. Y recalcó que en cinco municipios “se usaron ilegalmente municiones de explosión aérea sobre áreas residenciales pobladas".

Sin embargo, el Ejército de Israel señaló que los "proyectiles de humo primarios" que usó no contienen fósforo blanco. En su respuesta a la agencia Reuters detalló que solo “utilizan medios de guerra legales”.

Los peligros del fósforo blanco

El fósforo blanco es extremadamente venenoso y representa "peligros continuos e impredecibles debido a sus quemaduras prolongadas y difíciles de controlar, lo que crea graves riesgos para la salud humana, la seguridad y el medio ambiente”, según advirtió un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Líbano, publicado en diciembre de 2023.

La agencia de la ONU dijo que la calidad del suelo en la zona de conflicto del sur del Líbano ha sido afectada por la propagación de metales pesados y compuestos tóxicos, con el "uso de fósforo blanco reduciendo aún más la fertilidad y aumentando la acidez del suelo."

Farah y otros agricultores estiman que ya han perdido hasta 7.000 dólares en ingresos potenciales, pues el continuo bombardeo hace que resulte demasiado arriesgado plantar o cosechar los cultivos habituales de trigo, tabaco, lentejas y otras verduras.

Oday Abou Sari, otro agricultor del pueblo sureño de Dhayra, afirmó que el fósforo blanco también ha quemado el heno que había reunido para el ganado e incluso los tubos de riego de plástico en sus campos.