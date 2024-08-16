En medio de la preocupación regional por la tensión que se ha desatado en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, Colombia y Brasil sugirieron repetir las votaciones en ese país con nuevas condiciones. Sin embargo, esta alternativa no parece atraer al presidente Nicolás Maduro, a quien el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador de los comicios con el 52%, ni a la oposición en cabeza de la líder María Corina Machado y el candidato Edmundo González, que han cuestionado los resultados oficiales y sostienen que ellos ganaron las elecciones.
Brasil y Colombia han liderado esfuerzos por mediar la situación que atraviesa Venezuela y buscar una salida al pulso entre Maduro y la oposición. En ese marco, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso en un mensaje en X “nuevas elecciones libres" con "garantías totales a la acción política" y el "levantamiento de todas las sanciones" de Estados Unidos contra Venezuela”.
Luego añadió: “Un acuerdo político interno de Venezuela es el mejor camino de paz. Depende sólo de los venezolanos. De nuestra parte las poblaciones fronterizas pueden sentirse tranquilas. Las fronteras seguirán abiertas para mejorar la prosperidad común de nuestros pueblos”.
Con un enfoque similar, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sugirió en una entrevista celebrar nuevas elecciones con "la participación de todos los candidatos (...) y dejar que observadores de todo el mundo vayan", para despejar las dudas sobre los resultados. Maduro "podría intentar hacer un llamado al pueblo de Venezuela, tal vez incluso convocar un programa electoral, establecer criterios para la participación de todos los candidatos (...) y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones", afirmó Lula.
Pero la idea no pareció aterrizar bien en suelo venezolano. Sin referirse directamente a la propuesta de sus pares de Petro y Lula, Maduro insistió que Venezuela "es un país independiente" y “tiene soberanía”. "Los conflictos que hay en Venezuela (...) se resuelven entre los venezolanos, con sus instituciones, con su ley, con su Constitución", expresó.
En lo que pareció ser una sutil referencia a las declaraciones de Petro, el presidente venezolano agregó: “Nunca voy a decir 'Colombia, su gobierno debe hacer esto' y sacar en mis redes sociales un consejo, no. Cada presidente sabe, cada Estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos".
“Una falta de respeto”
La oposición venezolana tuvo una reacción similar y, aunque con argumentos diferentes a Maduro, también rechazó la posibilidad de repetir las elecciones. “Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio para mí es una falta de respeto a los venezolanos que lo han dado todo", dijo la líder opositora María Corina Machado en una conferencia virtual con medios chilenos y argentinos. "La soberanía popular se respeta, las elecciones tuvieron lugar y la sociedad venezolana se expresó", añadió.
Por su parte, el candidato opositor Edmundo González dijo que él ganó “abrumadoramente” "las elecciones presidenciales en Venezuela. Justamente, la oposición sostiene que ellos ganaron la elección con un 67% de los votos. "Le hago un llamado a Nicolás Maduro: respete la voluntad del pueblo venezolano, usted está jugando con la vida de millones de compatriotas. Cada día que pasa sin una solución política, la economía del país se deteriora más y más", dijo posteriormente González en un video que divulgó en redes sociales.
Maduro acusa a González y Machado de intentar un "golpe de Estado" en Venezuela, y ha pedido el arresto de ambos. En la misma línea, el mandatario pidió al Tribunal Supremo de Venezuela "certificar" los comicios, después de que se cuestionara el hecho de que el Consejo Nacional Electoral no hubiera publicado las actas que lo declaraban ganador. La alta corte recibió los documentos el pasado viernes y se espera su pronunciamiento.
México mantiene que situación electoral en Venezuela corresponde a ese país
Este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que su Gobierno esperará a que las autoridades venezolanas difundan las actas electorales y que la solución a la situación es un "asunto" de la propia Venezuela.
"Este es un asunto que corresponde a los venezolanos y lo que deseamos es que haya una solución pacífica a las controversias, lo que ha sido nuestra política exterior siempre", señaló el mandatario.
En esta línea, López Obrador enfatizó que la postura de su país es "actuar con prudencia y no dejarnos acarrear", en referencia a otras naciones y organismos internacionales que cuestionan la legitimidad del proceso y no reconocen la reelección de Maduro.
Asimismo, el presidente mexicano reiteró que su Gobierno esperará también a conocer el dictamen de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
En este sentido, López Obrador ya había adelantado el martes que de momento no tiene previsto un nuevo contacto con sus homólogos Lula da Silva y Petro, para abordar las posibilidades de negociaciones entre Maduro y Machado.
OEA convoca una reunión extraordinaria sobre Venezuela
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará este viernes una reunión extraordinaria para estudiar una propuesta sobre la situación en Venezuela, según un comunicado publicado este jueves por la organización.
El proyecto de resolución insta al CNE a que "publique de manera expedita las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral" y permita "una verificación imparcial de los resultados".
También solicita a las autoridades locales que "protejan las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano" y afirma el compromiso de la organización americana de "permanecer atento a la situación" en Venezuela.
Tras conocer el resultado de los comicios, se desataron una serie de protestas que han dejado al menos 25 muertos, 192 heridos y 2.400 detenidos, de acuerdo con balances oficiales. Según Maduro, en el marco de las manifestaciones se registraron “delitos de odio”, por lo que pidió a los poderes del Estado actuar con "mano de hierro".