Los ministros de Defensa de Türkiye e Iraq firmaron un memorando de entendimiento (MoU) sobre cooperación militar, seguridad y lucha contra el terrorismo, lo que marca un avance significativo en las relaciones bilaterales.

El acuerdo "histórico" llevará “la cooperación en la lucha contra el terrorismo al siguiente nivel", señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, en un comunicado en la red social X este jueves.

Se trata del primer memorando de entendimiento en la historia de los dos países, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Iraq, Fuad Hussein, en una conferencia de prensa conjunta con Fidan.

Hussein subrayó además que el grupo terrorista PKK es “ahora una organización prohibida” en Iraq y que “el terrorismo también amenaza a la sociedad” de ese país.

Fidan, por su parte, expresó que Türkiye está “satisfecha con la decisión de Iraq de abolir las actividades del PKK”.