TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Türkiye e Iraq firman acuerdo histórico de cooperación militar y seguridad
El acuerdo llevará la cooperación en la lucha contra el terrorismo "a un nuevo nivel", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan.
Türkiye e Iraq crearán un centro conjunto de coordinación de seguridad en Bagdad y un centro conjunto de capacitación y cooperación en Bashika. / Foto: AA
16 de agosto de 2024

Los ministros de Defensa de Türkiye e Iraq firmaron un memorando de entendimiento (MoU) sobre cooperación militar, seguridad y lucha contra el terrorismo, lo que marca un avance significativo en las relaciones bilaterales.

El acuerdo "histórico" llevará “la cooperación en la lucha contra el terrorismo al siguiente nivel", señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, en un comunicado en la red social X este jueves.

Se trata del primer memorando de entendimiento en la historia de los dos países, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Iraq, Fuad Hussein, en una conferencia de prensa conjunta con Fidan.

Hussein subrayó además que el grupo terrorista PKK es “ahora una organización prohibida” en Iraq y que “el terrorismo también amenaza a la sociedad” de ese país.

Fidan, por su parte, expresó que Türkiye está “satisfecha con la decisión de Iraq de abolir las actividades del PKK”.

El memorando de entendimiento se firmó tras la cuarta reunión del Mecanismo de Seguridad de Alto Nivel Türkiye-Iraq en la capital turca, Ankara.

Centros de cooperación en Bagdad y Bashika

Türkiye e Iraq establecerán un centro conjunto de coordinación de seguridad en Bagdad y un centro conjunto de entrenamiento y cooperación en Bashika, en el norte de Iraq. Los dos centros facilitarán la cooperación entre los países en la lucha contra el terrorismo, con especial atención a la lucha contra el PKK.

El ministro Fidan, expresó además que Bagdad y Ankara están “plenamente de acuerdo” sobre las incesantes atrocidades de Israel en Gaza, Palestina.

La reunión tuvo como objetivo fortalecer el entendimiento alcanzado en materia de seguridad con pasos concretos adicionales y el marco legal para los esfuerzos conjuntos.

FUENTE:TRT World
