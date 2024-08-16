El 7 de octubre, cuando comenzó la ofensiva más reciente de Israel contra Gaza, nunca nos imaginamos que ese momento sería el inicio de un genocidio.

Cuando el Ejército de Israel nos ordenó abandonar nuestras casas, insistimos en que nunca lo haríamos. Pero el 11 de octubre, recuerdo que tomé mi mochila y solo me llevé lo esencial, como dinero y documentos de identidad.

Mi hermanita sufre de alopecia debido al miedo que le ha provocado el bloqueo israelí, y ni siquiera pudimos llevarnos sus medicamentos cuando salimos de nuestra casa. No tuve tiempo de empacar mi ropa y debí irme solo con la que llevaba puesta. Más tarde, mi padre me compró un par de pantalones y una camiseta a vendedores ambulantes.

Junto con toda mi familia, mi madre, mi padre, mis tres hermanos y mis cuatro hermanas, abandonamos nuestro hogar en el barrio de Tel Al-Hawa, en el norte de Gaza, sin darnos cuenta de que este sería tan sólo el primero de cuatro desplazamientos, y que nuestro hogar se convertiría en un lugar que ya no reconoceríamos.

(La última vez que volvimos a casa, cuando hubo una pausa en los combates, nos dimos cuenta de que la ocupación había bombardeado y destruido toda el área)

Caminamos durante una hora y media hasta llegar al hospital Al-Shifa. Ya conocíamos el lugar, pues allí habían nacido mis hermanos menores y allí trabajó mi padre como cirujano ortopédico. No sentí ningún dolor durante el trayecto y lo único que me preocupaba era nuestra supervivencia.

Al hospital llegamos sin nada, sin mantas ni ropa de cama. Dormimos en el frío suelo del hospital, acurrucados en un pequeño rincón con miles de familias a nuestro alrededor, compartiendo un solo baño. ¿Te lo puedes imaginar?

Deseando privacidad

En nuestra casa teníamos de todo y cada uno contaba con su propia habitación. Ahora llevamos 11 meses hacinados y me gustaría tener al menos un momento de privacidad.

Estuvimos en el hospital más de un mes. El tiempo se volvió incierto desde que comenzó la ofensiva israelí; hoy se siente como ayer, al igual que como será mañana.

Cuando las fuerzas israelíes asaltaron el hospital en diciembre, nos vimos obligados a marcharnos una vez más.

Mucha gente murió en ese momento, pero logramos escapar y caminamos durante ocho horas para llegar al sur bajo un clima que era caluroso, que parecía que nos estábamos derritiendo.

Pero ya conoces la traición del ocupante: los soldados israelíes nos obligaron a tirar todo lo que teníamos cuando nos detuvieron en un puesto de control en la calle Salahaddin. ¡Hasta nos obligaron a tirar el agua! Nos ordenaron que levantáramos las manos como si fuéramos criminales. Se rieron de nosotros y se llevaron a algunas mujeres, niños y hombres, a muchos de los cuales desnudaron y les obligaron a seguir caminando.

Luego dispararon proyectiles de tanque contra todos los que estaban detrás de nosotros, perpetrando una masacre masiva. Allí, mi familia y yo sobrevivimos por tercera vez. Mi madre no estaba con nosotros en ese momento, pues ya se había ido al sur antes que nosotros, junto con mis primos heridos en un ataque anterior después de que su hermana fuera asesinada.

Relacionado Recuerdos y pesadillas: la vida a través del lente de un fotógrafo de Gaza

Buscando refugio de nuevo

Después de ocho horas de viaje, llegamos milagrosamente al Hospital Europeo de Jan Yunis, mientras yo sentía que me había fracturado los pies. Afortunadamente no tuve ninguna fractura, pero las uñas de mis pies empezaron a sangrar y a ponerse azules, debido a toda la sangre atrapada en ellas. Estuvieron así durante meses hasta que se cayeron.

Mi madre y mis primos sobrevivientes nos recibieron aquí, donde dormimos en lo que yo describiría como un pequeño almacén: 12 personas hacinadas en un solo almacén. Nos quedamos allí para protegernos del bombardeo, pero nuevamente nos ordenaron evacuar después de unos días.

Como no teníamos a dónde ir, dormimos al aire libre. A la mañana siguiente, mi padre pudo comprar una tienda de campaña, pero costó 500 dólares. La tienda está en Jan Yunis, así que no tuvimos que caminar de nuevo y es donde nos alojamos ahora. Aquí, mis hermanos y mis padres duermen todos juntos, sin tener nada con que abrigarse.

Todas las tiendas están muy juntas, pero al menos tenemos nuestro propio baño, aunque no ducha. Para ser sinceros, no es gran cosa, ya que solo está cubierto por trozos de tela, pero al menos es nuestro, lo que nos ayuda a evitar algunas enfermedades.