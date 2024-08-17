Las conversaciones para un alto el fuego en Gaza no lograron avances significativos en la última ronda, ya que el diálogo no incluyó la propuesta que Hamás había aceptado previamente y que fue rechazada por Israel.

El grupo de resistencia palestino había solicitado que los mediadores presentaran un plan que permitiera implementar la propuesta respaldada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el pasado 2 de julio. Sin embargo, un alto funcionario de Hamás indicó este viernes que en las conversaciones de esta semana no se abordó la posibilidad de adhesión a ese acuerdo.

Biden indicó en mayo que Israel había presentado un acuerdo de tres fases que incluye un alto el fuego, un intercambio de rehenes por prisioneros y la reconstrucción de Gaza.

Durante meses, Estados Unidos, Qatar y Egipto han estado tratando de llegar a un acuerdo. Sin embargo, los esfuerzos de mediación se estancaron debido a la negativa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a cumplir con las demandas de Hamás de detener la brutal ofensiva sobre el enclave.

Debido a la postura de Tel Aviv de no negociar este plan, Hamás se había negado a participar en las conversaciones de la última semana.

Estados Unidos, Egipto y Qatar anunciaron en una declaración conjunta este viernes que habían presentado a Israel y Hamás una "propuesta de acercamiento" para reducir las "brechas restantes que permitan una rápida implementación del acuerdo (de alto el fuego en Gaza)". Sin embargo, esta no incluye demandas clave para Hamás, como el estado del cruce de Netzarim ni el corredor de Filadelfia.

En la última semana, Hamás exigió un "compromiso claro de Israel respecto a lo acordado el 2 de julio" y aseguró que si esto sucedía estaría “dispuesto a participar en los mecanismos de implementación del acuerdo".

Más conversaciones en El Cairo

Se espera que las negociaciones continúen esta semana en El Cairo.

Una declaración conjunta señalaba que los equipos técnicos de Egipto, Qatar y Estados Unidos “trabajarán en los próximos días en los detalles de la implementación, incluidos los acuerdos para implementar las amplias disposiciones humanitarias del acuerdo, así como los detalles relacionados con los rehenes y los detenidos”.