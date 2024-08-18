Los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás y reducir las tensiones en Oriente Medio parecen lejanos. Tel Aviv no da señales de detener sus letales ataques, que en las últimas 48 horas mataron a 69 palestinos en Gaza y 10 civiles en Líbano, a pesar de enviar representantes a las negociaciones que se realizaron esta semana en Doha y que continuarán en El Cairo esta semana en busca de una tregua.
En este marco, el ejército israelí lanzó un ataque que mató al menos a 10 ciudadanos sirios el sábado en Wadi al-Kfour, en el sur de Líbano, según confirmó el Ministerio de Salud local. El grupo libanés Hezbollah aseguró que las víctimas eran civiles.
Este ataque es uno de los más letales en el país desde que el grupo libanés y el ejército de Israel comenzaron a intercambiar fuego el 8 de octubre.
Mohammad Shoaib, un residente de la localidad donde ocurrió el bombardeo, indicó que el lugar atacado era una “zona industrial y civil” en la que había fábricas de ladrillos, metal y aluminio, además de una explotación láctea, informó la agencia de noticias AP.
Asimismo, el tío de tres de las personas fallecidas señaló que eran trabajadores de una fábrica y estaban en su casa cuando fueron alcanzados. Negó que en las instalaciones hubiese armas.
La respuesta de Hezbollah
Horas después del ataque israelí, Hezbollah anunció que había lanzado cohetes Katyusha contra el asentamiento ilegal de Ayelet HaShahar, en el norte de Israel.
Por su parte, medios israelíes informaron que decenas de cohetes fueron lanzados desde el sur del Líbano hacia la zona de Safed y sus alrededores en la región de la Alta Galilea, según informó la agencia Anadolu.
Ataques en Líbano aumentan tensión en Oriente Medio
Desde el inicio de las tensiones entre Hezbollah e Israel, los ataques israelíes causaron la muerte de al menos 500 personas en el lado libanés. Mientras tanto, en el norte de Israel han perdido la vida 22 soldados y 24 civiles a causa de ataques provenientes de Líbano. Las hostilidades han desplazado a decenas de miles de personas a ambos lados de la frontera.
Varios gobiernos llevan semanas intentando poner fin a meses de enfrentamientos que mantienen a la región al límite desde julio, cuando un ataque de Tel Aviv en el sur de Beirut mató a un importante comandante de Hezbollah, a quien Israel acusó de dirigir un ataque con cohetes contra los Altos del Golán ocupados en el que murieron 12 jóvenes.
Horas después, un ataque israelí mató al líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, en la capital iraní.
Los esfuerzos diplomáticos buscan también reducir la tensión en la región, ya que tras estos asesinatos a manos de Israel, Teherán y Hezbollah han prometido tomar represalias. Sin embargo, todavía no han lanzado ataques
Israel intensifica ataques en Gaza
El ejército israelí mató a 69 palestinos en ataques en Gaza en las últimas 48 hs, lo que eleva el número total de muertos a 40.074 y 92.537 desde el pasado 7 de octubre, según comunicó el Ministerio de Salud del enclave.
En la madrugada de este domingo, el ejército israelí atacó varias zonas del enclave sitiado.
Por otro lado, la Defensa Civil local anunció que 15 miembros de la familia Ajlah, entre ellos nueve menores y tres mujeres, murieron cuando tres misiles alcanzaron su casa en la madrugada en Al Zawaida, en el centro del enclave. Los menores fallecidos tenían entre dos y 17 años.
Los bombardeos también mataron al menos a cuatro palestinos en el campo para desplazados de Jabalia, al bombardear dos apartamentos, y a otros cuatro palestinos que se encontraban en una casa en la ciudad de Deir el Balah. También otras siete personas, incluidos tres niños, murieron en un ataque contra un edificio residencial en el campamento de refugiados de Nuseirat.
Lejos de un alto el fuego: Hamás
Las conversaciones para un alto el fuego en Gaza no lograron avances significativos en la última ronda. Un miembro de Hamás, Sami Abu Zuhri, calificó el optimismo expresado por Estados Unidos como “una ilusión” y detalló que el diálogo no incluyó la propuesta que Hamás había aceptado previamente y que fue rechazada por Israel.
Mientras tanto, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, viajó este domingo a Oriente Medio para impulsar una tregua. Primero, el máximo diplomático estadounidense se reunirá con dirigentes israelíes en Tel Aviv.