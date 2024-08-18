Los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás y reducir las tensiones en Oriente Medio parecen lejanos. Tel Aviv no da señales de detener sus letales ataques, que en las últimas 48 horas mataron a 69 palestinos en Gaza y 10 civiles en Líbano, a pesar de enviar representantes a las negociaciones que se realizaron esta semana en Doha y que continuarán en El Cairo esta semana en busca de una tregua.

En este marco, el ejército israelí lanzó un ataque que mató al menos a 10 ciudadanos sirios el sábado en Wadi al-Kfour, en el sur de Líbano, según confirmó el Ministerio de Salud local. El grupo libanés Hezbollah aseguró que las víctimas eran civiles.

Este ataque es uno de los más letales en el país desde que el grupo libanés y el ejército de Israel comenzaron a intercambiar fuego el 8 de octubre.

Mohammad Shoaib, un residente de la localidad donde ocurrió el bombardeo, indicó que el lugar atacado era una “zona industrial y civil” en la que había fábricas de ladrillos, metal y aluminio, además de una explotación láctea, informó la agencia de noticias AP.

Asimismo, el tío de tres de las personas fallecidas señaló que eran trabajadores de una fábrica y estaban en su casa cuando fueron alcanzados. Negó que en las instalaciones hubiese armas.

La respuesta de Hezbollah

Horas después del ataque israelí, Hezbollah anunció que había lanzado cohetes Katyusha contra el asentamiento ilegal de Ayelet HaShahar, en el norte de Israel.

Por su parte, medios israelíes informaron que decenas de cohetes fueron lanzados desde el sur del Líbano hacia la zona de Safed y sus alrededores en la región de la Alta Galilea, según informó la agencia Anadolu.

Ataques en Líbano aumentan tensión en Oriente Medio

Desde el inicio de las tensiones entre Hezbollah e Israel, los ataques israelíes causaron la muerte de al menos 500 personas en el lado libanés. Mientras tanto, en el norte de Israel han perdido la vida 22 soldados y 24 civiles a causa de ataques provenientes de Líbano. Las hostilidades han desplazado a decenas de miles de personas a ambos lados de la frontera.