La plataforma de redes sociales X, que pertenece a Elon Musk, informó que cerrará sus operaciones en Brasil y retirará a todo su personal "de inmediato" en medio de un enfrentamiento entre la empresa y la Corte Suprema de ese país. Sin embargo, aclaró que el servicio seguirá disponible para los usuarios en ese país.
Musk aseguró que la decisión responde a que el ministro del Supremo Tribunal Federal brasileño Alexandre de Moraes amenazó con arrestar a su representante legal en ese país si no cumplía ciertas órdenes.
A principios de este año, De Moraes ordenó una investigación contra directivos de X por la difusión de noticias falsas difamatorias y otra indagación sobre posible obstrucción, incitación y organización delictiva. En esta línea, acusó a la red social de incumplir sus órdenes de bloquear cuentas señaladas de desinformación.
La respuesta de Musk
La empresa rechazó estas acusaciones y aseguró que tales órdenes equivalen a censura.
"A pesar de que nuestras numerosas apelaciones ante la Corte Suprema no fueron escuchadas, el público brasileño no fue informado sobre estas órdenes y nuestro personal brasileño no tiene responsabilidad ni control sobre si el contenido está bloqueado en nuestra plataforma, Moraes ha optado por amenazar a nuestro personal en Brasil en lugar de respetar la ley o el debido proceso", sostuvo la empresa en un comunicado publicado en X.
"Como resultado, para proteger la seguridad de nuestro personal, hemos tomado la decisión de cerrar nuestra operación en Brasil, con efecto inmediato", añadió.
Asimismo, el departamento global de asuntos gubernamentales de X reiteró en una publicación que Moraes había "amenazado" a su representante legal en Brasil con "detenerla" en caso de incumplimiento de lo que la red social denominó decisiones de "censura" destinadas a bloquear contenidos.
Sin embargo, remarcó que las "demandas" de Moraes le "exigirían violar (en secreto) las leyes brasileñas, argentinas, estadounidenses e internacionales".
"Lamentamos profundamente habernos visto obligados a tomar esta decisión. La responsabilidad recae únicamente sobre Alexandre de Moraes. Sus acciones son incompatibles con un gobierno democrático", subrayó el comunicado del fundador de Tesla y SpaceX.
"Si hubiéramos aceptado la censura secreta (ilegal) de Alexandre de Moraes y sus exigencias de transferir información privada, no habríamos podido explicar nuestras acciones sin vergüenza".
Después de conocerse la decisión de Musk, el secretario de Políticas Digitales de Brasil, João Brant, aseguró que X está "tratando de colocar en el Supremo Tribunal Federal de Brasil la carga política de una decisión que tiene una base comercial" y forzando "una probable escalada que puede llevar al bloqueo de la plataforma".
Según Brant, "la orden judicial publicada por el propio Twitter/X muestra que la empresa venía ignorando órdenes judiciales".