La plataforma de redes sociales X, que pertenece a Elon Musk, informó que cerrará sus operaciones en Brasil y retirará a todo su personal "de inmediato" en medio de un enfrentamiento entre la empresa y la Corte Suprema de ese país. Sin embargo, aclaró que el servicio seguirá disponible para los usuarios en ese país.

Musk aseguró que la decisión responde a que el ministro del Supremo Tribunal Federal brasileño Alexandre de Moraes amenazó con arrestar a su representante legal en ese país si no cumplía ciertas órdenes.

A principios de este año, De Moraes ordenó una investigación contra directivos de X por la difusión de noticias falsas difamatorias y otra indagación sobre posible obstrucción, incitación y organización delictiva. En esta línea, acusó a la red social de incumplir sus órdenes de bloquear cuentas señaladas de desinformación.

La respuesta de Musk

La empresa rechazó estas acusaciones y aseguró que tales órdenes equivalen a censura.

"A pesar de que nuestras numerosas apelaciones ante la Corte Suprema no fueron escuchadas, el público brasileño no fue informado sobre estas órdenes y nuestro personal brasileño no tiene responsabilidad ni control sobre si el contenido está bloqueado en nuestra plataforma, Moraes ha optado por amenazar a nuestro personal en Brasil en lugar de respetar la ley o el debido proceso", sostuvo la empresa en un comunicado publicado en X.