El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha impedido avanzar con una propuesta para el alto el fuego en Gaza y el intercambio de prisioneros por rehenes al establecer nuevas condiciones durante las negociaciones del jueves y viernes en Doha, denunció el grupo de resistencia palestino Hamás.
"La nueva propuesta cumple con las condiciones de Netanyahu y se alinea con ellas, en especial con respecto a su negativa ante un alto el fuego permanente, una retirada completa de Gaza, y su insistencia en continuar con la ocupación del cruce de Netzarim (que separa el norte y el sur de Gaza), el cruce de Rafah y el corredor de Filadelfia (en el sur)", señaló Hamás en un comunicado.
"También estableció nuevas condiciones en el archivo de intercambio de rehenes y se retractó de otros términos, lo que obstruye la finalización del acuerdo", añadió.
Luego de la reciente ronda de negociaciones en Doha, Hamás confirmó "una vez más que Netanyahu sigue poniendo obstáculos para lograr un acuerdo, estableciendo nuevas condiciones y demandas para sabotear los esfuerzos de los mediadores y prolongar la ofensiva" en Gaza.
El movimiento enfatizó su compromiso con lo acordado el pasado 2 de julio, que se basó en la propuesta respaldada por el presidente de EE.UU., Joe Biden, y la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
En esa línea, Hamás pidió a los mediadores "cumplir con sus responsabilidades y obligar a la ocupación (israelí) a implementar lo acordado".
Las conversaciones en Doha para una tregua en Gaza concluyeron el viernes pasado con la presentación de "una propuesta que reduce las diferencias" entre Israel y Hamás, la cual es coherente con los principios establecidos por Biden el 31 de mayo.
El presidente de EE.UU. dijo en mayo pasado que Israel había presentado un acuerdo en tres fases que pondría fin a las hostilidades en Gaza y garantizaría la liberación de los rehenes en el enclave. Esa propuesta inicial incluía un alto el fuego, un intercambio de prisioneros y rehenes y la reconstrucción de Gaza.
Blinken advierte que esta puede ser “la última” oportunidad de “recuperar los rehenes”
El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, afirmó este lunes en Israel que las negociaciones que se realizan desde la semana pasada son "quizás la última oportunidad" de recuperar los rehenes.
"Este es un momento decisivo, probablemente el mejor, quizás la última oportunidad de recuperar los rehenes, lograr una tregua y poner a todos en un mejor camino hacia una paz y seguridad duraderas", declaró Blinken al reunirse con el presidente de Israel, Isaac Herzog.
El alto diplomático también mencionó que llegó a Israel por encargo del presidente Joe Biden "para llevar este acuerdo" a su conclusión.
Durante meses, Estados Unidos, Qatar y Egipto han estado tratando de llevar a buen puerto las negociaciones entre Israel y Hamás para garantizar un intercambio de prisioneros y una tregua en Gaza. También permitir la entrada de ayuda humanitaria al enclave.
"Es el momento de hacerlo. Es también el momento de asegurar que nadie tome acciones que puedan descarrilar este proceso", agregó. "Estamos trabajando para asegurar que no haya escalada, que no haya provocaciones, que no haya acciones que nos puedan alejar de llevar este acuerdo a su conclusión, o que haya una escalada en otros sitios", manifestó.
Gabinete de Seguridad de Israel ordena intensificar ofensiva en Gaza
En medio de este complejo contexto, Israel decidió intensificar sus ataques en Gaza para poder mejorar su posición en las negociaciones de tregua e intercambio de rehenes, reportó este domingo un sitio web israelí de noticias.
"Recientemente, el gabinete de seguridad israelí ordenó al Ejército intensificar sus operaciones en Gaza para fortalecer la posición de Israel en las negociaciones", informó Walla, citando fuentes políticas anónimas.
La medida coincidió justamente con la visita de Blinken a Israel, donde los funcionarios de seguridad israelíes esperan que ejerza una presión significativa sobre Tel Aviv para que llegue a un acuerdo con Hamás, según Walla.
No ha habido ninguna declaración oficial israelí sobre el asunto.
Pero los esfuerzos de mediación se han estancado debido a la negativa de Netanyahu a cumplir con las demandas de Hamás de detener la guerra.
De hecho, la propuesta acordada el pasado 2 de julio se vio frustrada el mes pasado cuando Israel asesinó al líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, mientras se encontraba en Teherán para la investidura del nuevo presidente de Irán.
Biden de hecho dijo en ese momento que el aparente asesinato "no había ayudado" a los esfuerzos de alto el fuego, y las conversaciones se congelaron por completo. Ese asesinato se perpretó después de que Israel matara a un alto comandante de Hezbollah en un ataque en Beirut.
El primer ministro de Israel, Netanyahu, también ha echado por tierra cualquier esfuerzo hacia un alto el fuego. Sus críticos sostienen que está alargando la guerra para su propia supervivencia política. Sus socios de coalición de extrema derecha han prometido una y otra vez derrocar al gobierno si acepta un alto el fuego, lo que podría desencadenar elecciones que podrían expulsarlo del poder.
Hamás informa a Türkiye sobre estancamiento de negociaciones
Este domingo, Hamás informó a Türkiye de que a pesar de que Estados Unidos pinta un panorama optimista de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza, la situación actual no es así.
Según fuentes diplomáticas turcas, funcionarios de Hamás se pusieron en contacto con Ankara durante el fin de semana y le proporcionaron información sobre el proceso de negociación con Israel. Los funcionarios señalaron que, aunque los estadounidenses presentaron el progreso de las negociaciones de manera optimista, esa no es la realidad.
Según Hamás, las condiciones presentadas por Israel no corresponden con el escenario apoyado por el Consejo de Seguridad de la ONU el 10 de junio y las condiciones aprobadas por Hamás el 2 de julio.
Se resaltó que Israel quiere que Hamás acepte la presencia de Israel en el corredor Filadelfia, controle los puestos de control en el corredor Netzarim y vigile a los habitantes de Gaza que pasan de sur a norte y vete 100 nombres de una lista de unos 300 prisioneros que Hamás quiere liberar.
Otra exigencia se refiere al número de palestinos que Israel quiere exiliar de Gaza y Ramala. En este contexto, Israel quiere que 200 personas abandonen Palestina.
El comunicado añadió que Israel ni siquiera respondió a las propuestas de los mediadores en las conversaciones de la semana pasada. Según Hamás, el objetivo final del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es seguir ganando tiempo para continuar con los ataques.