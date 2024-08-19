La exportación de carbón de Colombia a Israel dejará de ser una realidad a partir de esta semana, en lo que representa un paso más del Gobierno de Gustavo Petro contra Tel Aviv por el “genocidio” en Gaza.

"Con el carbón colombiano hacen bombas para matar a los niños de Palestina", afirmó Petro este domingo en su cuenta de X tras la publicación del decreto que formaliza la medida anunciada en junio. En ese momento, el mandatario estableció que solo reanudaría las exportaciones hasta cuando Israel “detenga el genocidio”.

Colombia es el principal proveedor de carbón que tiene Tel Aviv, con unos 450 millones de dólares vendidos en 2023, confirmó la embajada israelí en Bogotá a la agencia de noticias AFP en junio. Sin embargo, para el país sudamericano estas exportaciones representan el 5,05% del total del carbón exportado por el último año, según se lee en el decreto de este domingo.

Asimismo, es el quinto productor de carbón del mundo: el año pasado envió 56,7 millones de toneladas métricas de este recurso al extranjero, incluidos 3 millones de toneladas a Israel, según datos oficiales publicados en junio pasado.

Previamente, el Gobierno colombiano había señalado que el carbón es un “recurso estratégico para la fabricación de armas, la movilización de tropas y la fabricación de provisiones para operaciones de uso militar" de Tel Aviv.