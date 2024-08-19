MUNDO
4 MIN DE LECTURA
Colombia deja de exportar carbón a Israel por Gaza: ¿qué implica la medida?
"Con el carbón colombiano hacen bombas para matar a los niños de Palestina”, afirmó el presidente Petro tras la publicación del decreto que suspende oficialmente la exportación de carbón a Tel Aviv.
Colombia deja de exportar carbón a Israel por Gaza: ¿qué implica la medida?
El presidente colombiano Gustavo Petro durante un acto oficial en Colombia, el 30 de mayo de 2024. / Foto: Getty Images.
19 de agosto de 2024

La exportación de carbón de Colombia a Israel dejará de ser una realidad a partir de esta semana, en lo que representa un paso más del Gobierno de Gustavo Petro contra Tel Aviv por el “genocidio” en Gaza.

"Con el carbón colombiano hacen bombas para matar a los niños de Palestina", afirmó Petro este domingo en su cuenta de X tras la publicación del decreto que formaliza la medida anunciada en junio. En ese momento, el mandatario estableció que solo reanudaría las exportaciones hasta cuando Israel “detenga el genocidio”.

Colombia es el principal proveedor de carbón que tiene Tel Aviv, con unos 450 millones de dólares vendidos en 2023, confirmó la embajada israelí en Bogotá a la agencia de noticias AFP en junio. Sin embargo, para el país sudamericano estas exportaciones representan el 5,05% del total del carbón exportado por el último año, según se lee en el decreto de este domingo.

Asimismo, es el quinto productor de carbón del mundo: el año pasado envió 56,7 millones de toneladas métricas de este recurso al extranjero, incluidos 3 millones de toneladas a Israel, según datos oficiales publicados en junio pasado.

Previamente, el Gobierno colombiano había señalado que el carbón es un “recurso estratégico para la fabricación de armas, la movilización de tropas y la fabricación de provisiones para operaciones de uso militar" de Tel Aviv.

Recomendados

El decreto que oficializa la prohibición de vender “al estado de Israel de las Hullas térmicas (Carbón)" fue firmado por varios ministros, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, y publicado el miércoles 14 de agosto, aunque entrará en vigencia a partir del jueves 22 de agosto.

Ahora bien, el documento precisa que las ventas de carbón colombiano a ese país pactadas con antelación se mantendrán.

RelacionadoColombia está "en lado correcto de la historia" al romper lazos con Israel

Además, indica que la prohibición tendrá vigencia "hasta que se cumplan a cabalidad las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en el Proceso de la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en Gaza". También destaca “la naturaleza de urgente ejecución” de las medidas que se adopten para “prevenir y detener los actos de genocidio en contra del pueblo palestino”.

La decisión de prohibir su exportación a Tel Aviv se suma a otras acciones tomadas por el Gobierno de Petro para protestar contra la ofensiva israelí que ya mató a más de 40.000 palestinos. Entre ellas, se destacan la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada el 2 de mayo, la prohibición de la compra de armas a este país y la apertura de una embajada en territorio palestino, en la ciudad de Ramala, situada en la Cisjordania ocupada.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Los BRICS tendrán una cumbre clave en Río: ¿qué los acerca y qué los aleja antes de este encuentro?
Por Djoomart Otorbaev
Envejecimiento poblacional: ¿qué desafíos plantea un mundo con menos jóvenes y más ancianos?
Por Julián Bilmes
De Arafat a Muzdalifah: cómo el Hajj nos enseña a caminar con humildad sobre la tierra
Por Kübra Solmaz
Türkiye y Rusia reiteran compromiso con la unidad de Siria y renuevan impulso al diálogo con Ucrania
La prohibición de los talibanes al opio: ¿es posible una transformación genuina?
Por Ata Şahit
Trump confirma que los aranceles a Canadá y México "seguirán adelante"
Por Redacción
Es diseñador, lucha contra prejuicios y lleva la causa palestina a la moda
Por Hajar Elkahlaoui
Día Internacional de la Lengua Materna: la diversidad en peligro
Por Lourdes Albornoz
Siria: La burocracia europea cede ante la agilidad de Moscú
Criptofiasco de Milei y la lección de Pinocho: reflexiones de un economista
Por Guido Neidhöfer
Estudiantes sirios en Türkiye, un puente entre Ankara y Damasco
Por Faruk Tasci
El periodista argentino que denunció en los ‘70 los atropellos en Palestina
Por Federico Donner
Mientras Occidente flaquea, las naciones musulmanas lideran la diplomacia
Por Ian Proud
Latinos en Londres: una comunidad que crece pese al desplazamiento urbano
Por Santiago Peluffo Soneyra
Beligerancia de Trump y amenazas de Israel dejan a Irán en posición frágil
Por Ata Şahit
¿Qué le espera a China con Trump? Posturas duras pero negociaciones aún más
Por Hamza Castillo