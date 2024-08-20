En la tarde del domingo 18 de agosto, Sami Barhoom, periodista de TRT Arabi, acababa de cubrir una noticia desde un cementerio turco cerca al proyecto de viviendas financiadas por Austria en la ciudad de Jan Yunis, en el norte de Gaza.

Poco después de que este periodista palestino de 33 años terminara su asignación, justo mientras conducía con su compañero Hazem El Baz, resultó atrapado de repente en una lluvia de balas que impactaban el vehículo.

Francotiradores israelíes, ubicados en edificios residenciales en la zona de Hamad, en el noroeste de Jan Yunis, intentaban eliminarlos.

“Estábamos en una asignación periodística para reportar sobre la aglomeración de tumbas con cadáveres y la ausencia de espacios para enterrar a más muertos palestinos”, le relató Barhoom por teléfono a TRT World .

“Nos atacaron con balas reales de forma directa y deliberada”, afirmó. “Está claro que nos atacan de forma intencional porque saben que representamos a los medios oficiales turcos, y saben que las posturas oficiales, gubernamentales y populares turcas rechazan la ofensiva en curso en Gaza”, añadió Barhoom.

Las balas atravesaron el parabrisas del coche y destrozaron el capó, lo que causó fallas en el motor.

“No tuve otra opción que bajarme del auto y arrastrarme por el suelo unos metros. Mientras estaba tendido en el suelo, los disparos continuaron durante unos 15 minutos”, recuerda Barhoom.

El periodista y su fotógrafo se refugiaron en una zona arenosa durante 30 minutos bajo un intenso ataque de francotiradores mientras las balas rebotaban en la arena.

Una bala rozó la mano derecha de Barhoom y lo hirió levemente.

Ahora bien, este no es el primer ataque del que es víctima el equipo de Barhoom. De hecho, han sufrido cuatro ataques “directos”, incluido el más reciente, cuando cubrían diferentes historias en Gaza desde el 7 de octubre de 2023.

Un ataque detrás de otro contra el periodista de TRT

El primer ataque ocurrió en el campo de Jabalia, la zona de Gaza con mayor población de refugiados, a finales de octubre. El Ejército de Israel atacó una plaza residencial y mató a decenas de personas en una terrible masacre. “Sobrevivimos de milagro”, señaló Barhoom.

El segundo ataque fue a mediados de noviembre en el hospital Al-Shifa, el mayor complejo médico en el enclave y blanco de repetidos bombardeos israelíes que lo dejaron en ruinas. Durante el ataque, decenas de personas murieron, afirma Barhoom, cuyo equipo sobrevivió a la masacre.