Un derrame de petróleo se ha extendido desde hace días por la costa occidental de Venezuela y ha afectado el turismo y la actividad pesquera, según denuncian pobladores y ambientalistas. Las playas de Puerto Cabello, en el estado de Carabobo, en el noroeste del país, se han llenado de manchas oscuras, añadieron.

Muy cerca de esta zona se encuentra la refinería El Palito, una de las más importantes de Venezuela y perteneciente a la petrolera estatal PDVSA. La agencia de noticias AFP pudo constatar que en Puerto Cabello se vislumbran grandes porciones de arena con manchas oscuras, así como rocas salpicadas del mismo color. También reportó que a pocos metros se ven las desgastadas embarcaciones estacionadas, algunas también sucias con el mismo líquido denso.

El investigador medioambiental Eduardo Klein publicó en su perfil de X que se registró una "enorme mancha de petróleo" en la zona del Golfo Triste que equivale a "225 kilómetros cuadrados (37.000 canchas de fútbol)". Su mensaje incluyó imágenes satelitales que muestran cómo el área afectada contrasta con el resto del mar.

Hasta el momento, PDVSA no se ha pronunciado al respecto.

Pescadores y comerciantes locales han sido afectados por el derrame y enfrentan pérdidas económicas por la escasez de productos y la baja demanda.

"Llevamos ocho días prácticamente sin laborar. Pescadores que están fuera, que están sin trabajar, porque no podemos salir a faenar (...) todavía tenemos petróleo" en las costas de Puerto Cabello, contó este lunes uno de ellos, Antonio Giusti, a AFP.